'Каждый метр нашей земли будет возвращен': на Донетчине нацгвардейцы установили флаг Украины в тылу врага. Видео

Воины бригады "Червона Калина" Национальной гвардии повесили флаг Украины в тылу врага на оккупированной территории Донетчины. Таким образом защитники дали понять агрессору, что его присутствие на украинской земле – временное.

Видео дня

Об этом 30 января сообщили в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица". Также было опубликовано трогательное видео установления сине-желтого флага над захваченной врагом Донетчиной.

В ОСГВ "Хортица" рассказали, что под покровом ночи пилоты бригады "Червона Калина" с помощью дрона закрепили флаг Украины на находящейся под контролем врага вышке.

"И на утро, когда небо, измученное от постоянных взрывов и дыма, проснулось, над землей взвился наш сине-желтый флаг – символ несокрушимой воли и борьбы! Этим поступком нацгвардейцы дали понять оккупантам, что их присутствие здесь временное", – рассказали военные.

По их словам, этот жест – больше, чем символ.

Это доказательство того, что каждый метр украинской земли будет возвращен, а флаг Украины будет развеваться над каждым оккупированным городом, заявили в ОСГВ "Хортица".

"Теперь украинский флаг сияет на Донетчине, напоминая, что земля, воля и Победа наши! Преданность делу, креативность и несокрушимость помогают нашим героям одерживать победу даже в самых трудных условиях. Помните цену нашей свободы!" – говорится в публикации.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 января во временно оккупированном Мелитополе в Запорожье сообщили о серии мощных взрывов, которые были слышны в разных уголках города. В сети рассказали, что есть прилет по месту базирования окупантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!