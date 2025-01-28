Под Мелитополем зафиксирован прилет по месту базирования оккупантов

Около 14 часов дня 28 января во временно оккупированном Мелитополе произошел "хлопок". Горожане сообщили о минимум трех мощных взрывах, которые были слышны в разных уголках города, в том числе в его южной части.

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Об этом сообщило местное издание "Риа Мелитополь". Между тем, экс-советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что прилетело по месту базирования российских оккупантов рядом с городом.

О взрывах в Мелитополе журналисты сообщили в 14.06.

"В Мелитополе – бавовна. Причина устанавливается", – отмечалось в сообщении.

Уже через несколько минут издание раскрыло первые подробности.

"Мелитопольцы сообщают, что слышали 3 взрыва. В южной части города и в Садовом было громче всего. Громкие звуки были слышны в стороне Ледовой арены, а также в районах: Красной горки, Песчаного, Садового, Черного, железнодорожного вокзала и поселков Якимовка, Константиновка", – отмечает "Риа Мелитополь".

По данным Андрющенко, результаты "бавовны" хорошо ощутили на себе российские захватчики.

"Мелитополь. Сообщают о прекрасном прилете по месту базирования оккупантов рядом с городом", – подчеркнул он, не вдаваясь в детали.

Напомним, накануне, 25 января, на линии фронта украинские воины отминусовали 1720 оккупантов за сутки. Также украинские воины обезвредили 9 танков, 4 боевых бронированных машины, 14 артиллерийских систем, 40 БпЛА оперативно-тактического уровня и 53 автомобиля российских захватчиков.

Кроме того, стало известно, что в Курской области воины ССО ликвидировали северокорейских солдат и захватили важные трофеи. Фото с места показали в Силах спецопераций.

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