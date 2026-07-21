"Любила плавание и рисование": в сети рассказали об 11-летней девочке, которую РФ убила ударом по Запорожью. Фото

В Запорожье в результате российского авиаудара по жилому дому погибла 11-летняя девочка. В сети рассказали о Марийке Левченко, которая погибла в результате атаки 19 июля и на спасение которой, затаив дыхание, ждала вся Украина.

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История девочки, которая любила творчество и мечтала о будущем, тронула украинцев. О ней рассказал проект "Их убила Россия".

Что известно о Марийке Левченко

Девочка училась в 6 классе гимназии "Основа". Она увлекалась плаванием, любила рисовать и посещала музыкальную и художественную школы.

Марийка играла на синтезаторе, была добрым, искренним и талантливым ребенком, которого ценили и любили родные, друзья и учителя.

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В сети массово выражают соболезнования семье погибшей.

Что известно о трагедии

Марийка Левченко погибла в результате российского авиаудара по жилому дому в Запорожье 19 июля. В момент удара она была дома вместе с семьёй – мамой, братом, бабушкой и дедушкой. Об этом рассказала её мать Екатерина Левченко, отметив, что все они чудом выжили, отделавшись незначительными травмами.

Во время обстрела мальчик находился на улице, женщина вышла в коридор, а Марийка – на кухню, куда и пришелся основной удар. Накануне семья вернулась с дачи из-за запланированного визита к ортодонту. Взрыв повредил дом: мужчину порезало осколками стекла, пожилую женщину придавило плитой, но ей удалось выбраться. Больше всего пострадал ребенок – его завалило обломками со стороны кухни.

Спасатели в течение 5–6 часов пытались извлечь Марийку из-под завалов, однако спасти её не удалось. В это время мать ждала у дома, пока продолжалась поисково-спасательная операция. Пронзительные кадры с места трагедии облетели сеть – люди до последнего надеялись на чудо, но его не произошло.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 19 июля российская оккупационная армия нанесла удар управляемыми авиабомбами по жилому кварталу Запорожья. В результате атаки были разрушены пятиэтажный дом и частные дома, погибли три человека, в том числе 11-летняя девочка, также многие люди получили ранения.

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