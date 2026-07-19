Россия нанесла удар по Запорожью с помощью КАБ: зафиксированы значительные разрушения, двое человек погибли, много раненых. Фото и видео

Вечером 19 июля российская оккупационная армия нанесла удар управляемыми авиабомбами по жилому кварталу Запорожья. В результате атаки были разрушены пятиэтажный дом и частный сектор, погибли два человека, также многие люди получили ранения.

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Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров. От удара КАБами пострадали четыре локации и два жилых дома.

Разрушения в частном секторе

"Враг атакует Запорожье. Нанесен удар по жилому кварталу", — написал Федоров в 17:39.

В результате российского обстрела значительные разрушения понесла частная застройка — там разрушены дома, повреждены автомобили, на месте атаки вспыхнули пожары. Кроме того, в результате атаки горит терминал логистического оператора.

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"Есть разрушения в частном секторе, горит терминал логистического оператора", – говорится в сообщении.

Оккупанты атаковали многоэтажки

Оккупанты нанесли авиаудары рядом с девятиэтажным домом, кроме того, в результате атаки значительные повреждения получил пятиэтажный дом. В нём полностью разрушены два этажа, в девятиэтажке повреждены окна и балконы.

"Значительно поврежден пятиэтажный дом, зафиксировано попадание рядом с девятиэтажкой — россияне атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами", — написал Федоров.

В результате российского удара погибли два человека, по меньшей мере десять – ранены.

По состоянию на 19:45 под завалами по-прежнему находятся люди. Работают все экстренные службы, пострадавшим оказывают помощь.

"Продолжается спасательная операция. Под завалами до сих пор остаются люди. Спасатели делают все возможное, чтобы как можно быстрее их деблокировать. Всем пострадавшим медики оказывают необходимую помощь", – говорится в сообщении.

В 19:55 стало известно, что из-под завалов извлекли тело женщины.

"Спасатели извлекли женщину из-под завалов. К сожалению, без признаков жизни", – написал глава Запорожской ОГА.

"Враг нанес сегодня два залпа КАБами непосредственно по городу Запорожью. На данный момент известно о четырёх местах, пострадавших от попадания КАБ, и двух жилых домах.

В 20:15 в ГСЧС сообщили, что уже известно о 14 пострадавших. На местах работают спасатели и психологи, продолжаются аварийно-спасательные работы. Все очаги возгорания ликвидированы.

"В результате российских авиаударов по Запорожью число пострадавших увеличилось до 14 человек. К сожалению, два человека погибли. Психологи ГСЧС оказали поддержку 25 гражданам, в том числе 4 детям" – говорится в сообщении ГСЧС.

В 20:18 стало известно уже о 33 пострадавших в результате российской атаки, из них 5 детей.

"Число пострадавших увеличилось до 33. Среди них 5 детей", – отметил Иван Федоров.