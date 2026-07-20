Россия атаковала Павлоград: два человека погибли, 13 ранены. Фото

В понедельник, 20 июля, российские войска нанесли удар по Павлограду в Днепропетровской области. Атака привела к жертвам и раненым среди гражданского населения.

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В городе зафиксированы значительные разрушения жилой инфраструктуры и повреждения транспорта. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Погибшие и пострадавшие

По предварительным данным, в результате вражеской атаки погибли два человека. Еще восемь человек получили ранения.

В больницы в состоянии средней тяжести госпитализированы четверо пострадавших: мужчины в возрасте 56 и 38 лет, а также женщины 87 и 48 лет. Остальные пострадавшие, среди которых годовалый ребенок, в настоящее время проходят медицинское обследование.

Медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим, уточняется их состояние.

По состоянию на 11:55 число раненых в результате утренней атаки россиян на Павлоград возросло до 13.

11 человек госпитализированы в состоянии средней тяжести. Среди госпитализированных – 13-летняя девочка. Еще двое пострадавших будут лечиться амбулаторно.

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Последствия удара по городу

В результате обстрела в Павлограде повреждены многоквартирные жилые дома. Ударной волной выбиты окна, частично разрушены фасады зданий.

Также были повреждены автомобили, припаркованные вблизи мест попаданий. На месте работают спасатели и коммунальные службы, которые ликвидируют последствия атаки.

Первый удар КАБом по городу

По информации источников OBOZ.UA, во время атаки российские войска применили управляемую авиационную бомбу. Это первый зафиксированный случай использования КАБ для удара по Павлограду.

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук подтвердил, что это был удар управляемой авиабомбой.

"До сегодняшнего дня управляемые авиабомбы представляли угрозу для прифронтовых населенных пунктов Синельниковского района. Павлоград жил под ракетами и "шахедами", но не знал, что такое КАБы. Теперь враг модернизирует эти бомбы и наносит ими удары глубже", — отметил он.

Лукашук назвал это "новой реальностью" для города.

"Поэтому прошу павлоградцев: не игнорируйте тревоги. Внимательно следите за сообщениями Воздушных Сил и мониторинговых пабликов. Уведомления должны быть включены всегда. Сразу же укрывайтесь. Если поблизости нет укрытия – не оставайтесь на улице. Соболезнования семьям погибших и скорейшего выздоровления раненым", – подытожил он.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 19 июля российская оккупационная армия нанесла удар управляемыми авиабомбами по жилому кварталу Запорожья. В результате атаки были разрушены пятиэтажный дом и частные дома, погибли три человека, в том числе 11-летняя девочка, также многие люди получили ранения.

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