'Каждый мужественно проявил себя в боях': глава МВД наградил лучших бойцов бригады 'Сталевий кордон' Гвардии наступления. Видео

Руководство Министерства внутренних дел Украины посетило бойцов бригады "Сталевий кордон". Они выполняют задания на северо-восточном направлении.

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Об этом на своем официальном канале в Telegram сообщил глава ведомства Игорь Клименко в понедельник, 21 августа. Он назвал украинских пограничников стальными (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Бойцы бригады "Сталевий кордон" Гвардии наступления несут службу на северо-восточном направлении. Уничтожают врага и уверенно двигаются к цели – выбить оккупанта за пределы государственных рубежей", – отметил министр.

Он рассказал, что бойцов, которые особенно отличились в защите Украины от оккупационных войск страны-агрессора России было отмечено наградами.

"Каждый, кто получил сегодня отличие, мужественно проявил себя в боях. Спасибо за службу!" – подчеркнул Клименко.

Глава МВД добавил, что вместе с руководителем Государственной пограничной службы Сергеем Дейнеко заслушали доклады командиров про оперативную обстановку, выполненные задания, подготовку к новым операциям.

Как сообщал OBOZREVATEL, семьи погибших в боях за Украину пограничников из Черновицкой области получили награды. Один из Героев посмертно отмечен Орденом "За мужество" ІІІ степени, также он и еще девять павших воинов удостоены отличия "Во славу Буковины".