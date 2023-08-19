Родные погибших пограничников получили их посмертные государственные награды. Фото

Семьи погибших в боях за Украину пограничников из Черновицкой области получили награды. Один из Героев посмертно отмечен Орденом "За мужество" ІІІ степени, также он и еще девять павших воинов удостоены отличия "Во славу Буковины".

Видео дня

Защитники погибли в боях с российскими оккупантами в 2022 и 2023 годах. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"Семьям погибших пограничников вручили государственные награды и награды Орденом "За мужество" ІІІ степени и отличием "Во славу Буковины" посмертно награжден старший сержант Максим Патраш. Девять пограничников – Андрей Бойчук, Иван Вайпан, Вадим Вельгуш, Андрей Гасяк, Дмитрий Корбутяк, Сергей Мендришор, Владимир Никитюк, Юрий Рахмаев и Иван Терновецкий посмертно награждены отличием "Во славу Буковины", – говорится в сообщении.

Все отмеченные пограничники жили в Черновицкой области и отдали жизнь в боях с российскими оккупантами в 2022-2023 годах.

Награды вдовам и родителям воинов вручил глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк.

Напомним, 16 августа президент Украины Владимир Зеленский отметил наградами воинов, защищающих родную землю.

Награды защитникам глава государства вручил во время рабочей поездки на фронт. Он подчеркнул, что мужество и стойкость, которые воины проявляют в боях на Донбассе и Запорожье, приближают Победу.