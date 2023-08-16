'Мощно сражаются ради Украины': Зеленский отметил наградами воинов, воюющих на Донбассе. Фото

Президент Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки на Запорожье 15 августа наградил украинских военных, защищающих страну на Мелитопольском направлении. Глава государства также отметил их успехи в защите родной страны.

Видео дня

"Наши воины на Донбассе мощно сражаются ради Украины и уничтожают оккупантов. И дают нашему государству именно тот результат, который нужен: наше движение вперед. Спасибо за это каждому и каждой, кто сейчас в бою, на боевых позициях и на боевых постах!" – заявил Зеленский (фото размещены внизу новости).

В частности, президент отметил 5-ю отдельную штурмовую бригаду за отважность и оборонные бои, которые не дали оккупантам окружить Торецк и далее Бахмут на южном направлении.

По словам Зеленского, бойцы 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар", подчиняющегося 5-й ошбр, отбросили врага на 6 км и во время боя уничтожили до двух рот противника.

А подразделения 3-й отдельной штурмовой бригады на днях не дали врагу выйти в направлении Константиновки и отбросили оккупантов до 8 км в глубину их позиций, рассказал президент.

Также он отметил воинов взвода "Десептиконы", взявших в боях важные объекты и господствующие высоты, что позволило успешно продолжать наши активные действия и продвигаться вперед на Бахмутском направлении.

В свою очередь, 92-я отдельная штурмовая бригада успешно ведет наступательные действия, уничтожая врага, занимая господствующие районы, от которых зависит устойчивость обороны противника, и создает условия для успешного продвижения наших войск и освобождения украинской земли, рассказал Зеленский.

"Имел честь посетить накануне эти наши бригады, лично поблагодарить воинов за храбрость и настоящую украинскую силу. Сражаться ради Украины и получать результат – самая высокая честь!" – заявил глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 15 августа президент посетил командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ, защищающего страну наМелитопольском направлении. Зеленский заслушал доклад командующего корпусом Сергея Перца, а также вручил воинам государственные награды.

– По итогам поездки он поблагодарил каждого, кто вносит свой вклад в оборону государственного суверенитета Украины, указав, что речь идет не только о военных, но и волонтерах и простых украинцах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!