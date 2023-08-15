'Решительно идут к необходимому результату': Зеленский посетил позиции Сил обороны Украины на Запорожье. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский посетил расположение и передовые пункты управления бригад, ведущих контрнаступление на Мелитопольском направлении. Глава государства из первых уст, от боевых командиров узнал о ситуации на Запорожье и узнал о потребностях защитников.

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Вопрос обеспечения воинов тем, в чем они нуждаются для продвижения вперед, будет вынесен на заседание Ставки, также о том, что нужно на фронте, поставят в известность западных партнеров нашего государства. Подробности поездки сообщили на сайте президента.

Согласно сообщению, 15 августа Зеленский совершил рабочую поездку на Запорожье. Он побывал в расположениях бригад, ведущих бои с оккупантами на Мелитопольском направлении и выбивающих врага с украинской земли.

"В частности, глава государства встретился с командующим оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александром Тарнавским и побывал в расположениях 3-й бригады оперативного назначения имени полковника Петра Болбочана Национальной гвардии Украины, 47-й отдельной механизированной бригады "Магура", 11 механизированной бригады, 15-й бригады оперативного назначения имени Героя Украины лейтенанта Богдана Завады НГУ, 65-й отдельной механизированной бригады, 116-й отдельной механизированной бригады, а также на передовых пунктах управления 46-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ и 118-ой отдельной механизированной бригады", – говорится в сообщении на сайте президента.

О напряженном дне и сверхважном общении с защитниками Зеленский рассказывал в своем Telegram-канале. В частности, побывал он в расположении 3-й бригады оперативного назначения имени полковника Петра Болбочана.

"Бригада принимала участие в боевых задачах на территории Донецкой и Луганской областей, в оборонных боях за Харьков, в освобождении сел и поселков близ Харькова. Сейчас воины бригады ведут наступательные действия на Запорожском направлении. С командиром бригады обсудили наиболее проблемные вопросы. Спасибо, воины, за службу! Спасибо за то, что даете отпор врагу и освобождаете нашу землю!" – напомнил Зеленский о героическом пути бригады.

На передовом пункте управления 46-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ президент узнал о трудностях и достижениях в продвижении на Ореховском направлении.

"Спасибо за защиту Украины на Ореховском направлении. Наши воины способны обеспечить Украине реальную свободу. Спасибо за вашу стойкость и за каждый метр результата!" – подвел итоги встречи Зеленский.

На Мелитопольском направлении плечом к плечу с другими подразделениями с врагом сражается 118 ОМБр.

"118-я отдельная механизированная бригада среди тех бригад, которые ведут наступательные действия на Мелитопольском направлении. Шаг за шагом решительно идут к необходимому результату. Желаю уверенного движения вперед и только вперед. К победе!" – подписал видеоотчет со встречи Зеленский.

На Ореховском направлении успешно "денацифицирует" и "демилитаризирует" захватчиков также славная 47 ОМБр.

"Расположение 47-й отдельной механизированной бригады, которая выполняет боевые задачи на Ореховском направлении. Актуальные вопросы, решения, ход боевых действий, потребности – обсуждаем и держим все под контролем. Наши воины обеспечивают нужный результат для нашего государства. Благодарен за службу, за вашу крепость", – резюмировал услышанное, увиденное и обсужденное с воинами Зеленский.

Рядом с 47 воюет и 117 отдельная механизированная бригада.

"Посетил 117-ю отдельную механизированную бригаду. Бойцы бригады выполняют задачи на Ореховском направлении. С каждым командиром подробно обсуждаем все вопросы и потребности защитников. Спасибо воинам за их мощь! Гордимся вами", – подчеркнул Зеленский.

В рамках поездки Зеленский также встретился с командованием 65-й отдельной механизированной бригады, выполняющей боевые задания в составе ОСУВ "Таврия" на Ореховском направлении.

"Обсудили ход боевых действий на участках фронта, относящихся к зоне ответственности бригады, проблемные вопросы, потребности. Украина гордится своими воинами, которые делают все, чтобы выгнать оккупантов с нашей земли. Спасибо за службу!" – написал он.

Встречали 15 августа президента и воины 116 ОМБр.

"116-я отдельная механизированная бригада, которая защищает наше государство в составе ОСУВ "Таврия" на Ореховском направлении. Во время встречи с командованием заслушал доклад о ходе боевых действий на участках фронта, относящихся к зоне ответственности бригады. Обсудили наиболее проблемные вопросы, потребности. Украина живет и борется, потому что имеет сильных и смелых воинов. Спасибо за ту мощь, которую вы даете нашему государству!" – рассказал о встрече с воинами Зеленский.

Глава государства также заглянул в передовое хирургическое отделение на Запорожье. Именно туда, в первую очередь, везут раненых на Таврическом направлении воинов.

"Ежедневно через отделение проходит до 200 раненых. Осмотрел палаты, оборудование, пообщался с персоналом и боевыми медиками. Обсудили их потребности", – отметил президент, поблагодарив медиков за усилия по спасению бойцов.

В ходе общения с защитниками и, в частности, с командирами боевых подразделений, Зеленский из первых уст получил информацию о ходе боевых действий на участках, находящихся в зоне ответственности задействованных бригад. Комбриги и комбаты рассказали ему также о проблемах, с которыми они сейчас столкнулись.

"В частности, военные отмечали необходимость средств радиоэлектронной борьбы и фронтовых систем ПВО для противодействия авиации и БПЛА противника. Также есть потребность в беспилотных летательных аппаратах, поскольку они быстро тратятся в условиях наступательных действий. Владимир Зеленский и командиры военных соединений обсудили вопросы профессионального отбора людей, оснащение бригад специальным оборудованием и техникой, потребность в бронированном эвакуационном транспорте", – говорится в сообщении.

По итогам поездки президент поручил систематизировать запросы военных. Учтена будет также та информация, которую Зеленский получил накануне, когда посещал оперативно-тактическую группировку "Соледар". Далее эти проблемные вопросы обсудят в ходе заседания Ставки Верховного Главнокомандующего. Также информацию о том, в чем нуждаются украинские воины, передадут западным партнерам нашего государства.

Напомним, накануне Зеленский посетил позиции Сил обороны Украины в Донецкой области.

Он встретился с военнослужащими 22-й отдельной механизированной, 5-й отдельной штурмовой, 80-й отдельной десантно-штурмовой, 57-й отдельной мотопехотной, 92-й отдельной механизированной, 26-й артиллерийской и 3-й отдельной штурмовой.