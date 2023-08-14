"Обсудили важные темы": Зеленский посетил позиции Сил обороны Украины на Донетчине. Видео

Президент Владимир Зеленский 14 августа сообщил о своей поездке в Донецкую область, где он посетил защитников Украины. Гарант встретился с военнослужащими 22-й отдельной механизированный, 5-й отдельной штурмовой, 80-й отдельной десантно-штурмовой, 57-й отдельной мотопехотной, 92-й отдельной механизированной, 26-й артиллерийской и 3-й отдельной штурмовой бригад.

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Соответствующие видео глава государства обнародовал в Facebook вечером в понедельник, 14 августа. "Сегодня работаем на Донетчине", – написал он (чтобы посмотреть ролики, доскролльте страницу до конца).

Зеленский встретился с воинами и командиром 22-й ОМБр, которые выполняют боевые задания в составе тактической группы "Адам" оперативно-тактической группировки "Соледар".

Вместе они обсудили проблемы, с которыми сталкиваются военнослужащие бригады.

"Каждый день я получаю общую информацию. Она дает широкое понимание ситуации, и это тоже очень важно. Но я хотел сам посетить все бригады по отдельности, чтобы точечно понять проблемы каждой из них", – отметил гарант.

В командном пункте 5-й ОШБр, выполняющей боевые задания в составе оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Бахмутском направлении, они обсудили важные темы: обстановку в зоне ответственности бригады, подготовку защитников, потребность в вооружении и технике и проблемные вопросы.

80-я ОДШБр, как отметил президент, с начала полномасштабного вторжения выполняет боевые задания в составе ОСГВ "Александрия" на Николаевском направлении, ОСГВ "Хортица" на Изюмском, Купянском, Бахмутском, Северодонецком направлениях. Зеленский поблагодарил воинов за мощные результаты, храбрость и отвагу в боях.

57-я ОМПБр им. кошевого атамана Костя Гордиенко выполняет боевые задачи в составе ОСГВ "Александрия" на Запорожском направлении и ОСГВ "Хортица" на Бахмутском, Попаснянском, Северодонецком направлениях.

"Спасибо всем, кто сейчас в бою ради нашего государства! Каждый ваш результат, каждый ваш шаг вперед, приближает победу Украины", – подчеркнул глава страны.

Также Зеленский посетил 92-ю ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко. С начала великой войны ее воины защищают нас от оккупантов в составе ОСГВ "Хортица" на Харьковском, Изюмском, Купянском, Бахмутском направлениях.

На Донетчине состоялась встреча с командованием 26-й АБр им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича Эта бригада выполняет боевые задания в составе ОСУВ "Хортица" на Северодонецком, Попаснянском, Бахмутском, Черниговском направлениях.

В командном пункте 3-й ОШБр, выполняющей боевые задания в составе ОСГВ "Хортица" на Бахмутском направлении, "обсудили наиболее актуальные вопросы", отметил Зеленский.

Пресс-служба ОП на официальном сайте сообщила, что во время этих встреч "были предложены варианты решений для устранения имеющихся проблем, в частности возможностей командиров и усиления мотивации военнослужащих".

Встреча с представителями 22-й отдельной механизированной бригады:

Командный пункт 5-й отдельной штурмовой бригады:

80-я отдельная десантно-штурмовая бригада:

Встреча с нашими защитниками из 57-й отдельной мотопехотной бригады:

Зеленский посетил 92-ю отдельную механизированную бригаду:

Встреча с командованием 26-й артиллерийской бригады:

Командный пункт 3-й отдельной штурмовой бригады:

Стабилизационный пункт, оказывающий помощь раненым защитникам на Бахмутском направлении:

Как ранее писал OBOZREVATEL, 11 августа в Киеве Владимир Зеленский принял участие во Всеукраинском молодежном форуме "Восстановление в единстве!". Он заявил, что сейчас Украина сохраняет инициативу в войне.

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