"Каждый шаг превращается в смертельную ловушку": СБУ устроила врагу "дорогу гнева" и уничтожила много техники. Видео
Спецназовцы Службы безопасности Украины продолжают наносить потери российским оккупантам на передовой. За прошедшую неделю бойцы уничтожили десятки единиц техники, фортификационные сооружения и огневые позиции, а также склады врага.
Об этом рассказали в официальном Telegram-канале СБУ. Также на разных участках фронта было уничтожено 176 оккупантов.
"Спецназовцы СБУ устроили врагу настоящую "дорогу гнева". Каждый шаг оккупантов на украинской земле превращается в смертельную ловушку, тщательно спланированную спецназовцами ЦСО "А" СБУ. Высокоточные удары не оставляют врагу шансов – они гибнут вместе с обломками своей техники", – сказано в сообщении.
За прошедшую неделю бойцы СБУ "отминусовали":
– 10 танков;
– 33 боевые бронированные машины (ББМ);
– 18 артсистем и РСЗО;
– 4 системы ПВО и одну систему РЭБ/РЭР;
– 219 единиц автотранспорта;
– 25 БПЛА и 22 антенны связи;
– 148 вражеских фортификационных сооружений и огневых позиций;
– 2 склада с боеприпасами.
Как сообщал OBOZ.UA, бойцы Третьей штурмовой бригады показали эффектное видео ночной охоты на врага. Логистика оккупантов оказалась под прицелом FPV-дронов.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!