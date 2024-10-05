'Каждый шаг превращается в смертельную ловушку': СБУ устроила врагу 'дорогу гнева' и уничтожила много техники. Видео

Спецназовцы Службы безопасности Украины продолжают наносить потери российским оккупантам на передовой. За прошедшую неделю бойцы уничтожили десятки единиц техники, фортификационные сооружения и огневые позиции, а также склады врага.

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Об этом рассказали в официальном Telegram-канале СБУ. Также на разных участках фронта было уничтожено 176 оккупантов.

"Спецназовцы СБУ устроили врагу настоящую "дорогу гнева". Каждый шаг оккупантов на украинской земле превращается в смертельную ловушку, тщательно спланированную спецназовцами ЦСО "А" СБУ. Высокоточные удары не оставляют врагу шансов – они гибнут вместе с обломками своей техники", – сказано в сообщении.

За прошедшую неделю бойцы СБУ "отминусовали":

– 10 танков;

– 33 боевые бронированные машины (ББМ);

– 18 артсистем и РСЗО;

– 4 системы ПВО и одну систему РЭБ/РЭР;

– 219 единиц автотранспорта;

– 25 БПЛА и 22 антенны связи;

– 148 вражеских фортификационных сооружений и огневых позиций;

– 2 склада с боеприпасами.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы Третьей штурмовой бригады показали эффектное видео ночной охоты на врага. Логистика оккупантов оказалась под прицелом FPV-дронов.

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