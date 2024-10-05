Впечатлили семь грузовиков и технику: военные показали ночную охоту на врагов. Видео

Украинские военные продолжают эффективно уничтожать ценную технику и личный состав противника. На этот раз отличились бойцы Третьей штурмовой бригады.

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Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ. Там показали эффектное видео ночной охоты на врага. Логистика оккупантов оказалась под прицелом FPV-дронов.

"Кадры ночной охоты на птичках Третьей штурмовой. Атаковали семь грузовиков и технику. Одна из машин оказалась киндер-сюрпризом – вместе с ней ликвидировали и пехоту, которую враг перевозил на ЛБЗ", – говорится в сообщении Генштаба.

Отмечается, что бойцами бригады также были идентифицированы броневик "Тайфун-К" и МТ-ЛБ оккупантов. На каком направлении проходила операция, пока неизвестно.

Напомним, что за прошедшие сутки Силы обороны Украины "демилитаризовали" 1280 российских оккупантов. В целом за период полномасштабной войны численность потерь армии РФ убитыми и ранеными достигла уже 659 220 захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Воины 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады сдерживают российских захватчиков в районе Бахмута. Артиллеристы и операторы БпЛА подразделения наносят многочисленные удары по оккупантам в городе и окрестностях, нанося им урон.

– Силы обороны Украины в Луганской области уничтожили один из логистических путей российских оккупантов. С помощью дрона воины взорвали вражескую понтонную переправу.

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