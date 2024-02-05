'Каждый снимок может стать источником информации для оккупанта': Игнат объяснил, почему нельзя снимать работу ПВО

Украинцев в который раз призывали быть осмотрительными во время российских атак – не только прятаться в укрытия, но и никоим образом не снимать работу ПВО. Ведь каждые снимки и видео, даже только "для своих", могут стать источником информации для врага.

Видео дня

Об этом напомнил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнатий. Его видеокомментарий опубликован на YouTube-канале Центра противодействия дезинформации.

"Есть много у них вариантов, но когда мы помогаем теми снимками, теми комментариями какими-то – это все анализируется. Каждый снимок, каждое видео может стать источником информации для оккупанта", – сказал он.

Игнат также объяснил, как враг работает с видео, которые, как считают простые граждане, якобы не дадут понять, откуда работает ПВО.

"С одной точки снимает один человек, с другой – второй, с третьей – третий. Это называется трехкоординатное совпадение параллелей. Так точно можно определить, где стоит пусковая установка, скажем, Patriot, и нанести повторный удар", – подчеркнул спикер ВС ВСУ .

Он добавил и о камерах видеонаблюдения, которые следует выключать во время воздушной тревоги. По его словам, это вообще недопустимо в условиях военного положения, и этим уже занимается Служба безопасности Украины и другие правоохранительные органы.

"Сегодня в отношении тех, кто пренебрегает этими правилами, есть запреты соответствующие. Особенно когда в реальном времени [съемка] – это очень и очень может навредить", – подчеркнул Игнат.

Относительно съемки работы ПВО Воздушными силами и иностранными СМИ он сказал, что перед публикацией такие видео проверяются. Да и делаются они по большей части ночью, когда видно только сбитие цели в темном небе.

"Вы же видите, что и мы преподаем работу ПВО, и иностранцы уже. Мы смотрим, нет ли ничего там лишнего, и публикуем, если оно показывает подрыв ракеты в воздухе, то есть перехват воздушной цели. Мы должны показать партнерам, что их оружие работает, что оно эффективно и что мы сбиваем ракеты", – заявил Игнат.

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