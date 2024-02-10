'Каждый выход как квест': в ВСУ показали, как обследуют дроном акваторию Черного моря. Фото

В Силах обороны юга Украины показали, как обследуют дроном акваторию Черного моря. По словам военных, переданные Данией современные беспилотные системы V2MAG для обследования территорий перед разминированием эффективно зарекомендовали себя при работе с сельскохозяйственными землями на деоккупированных территориях.

Соответствующие кадры в субботу, 10 февраля, опубликовала пресс-служба Сил обороны юга. Там рассказали, что один из таких беспилотных комплексов успешно работает и проверяет морские акватории на магнитные аномалии и намагниченные посторонние предметы.

За две недели работы было исследовано более 40 гектаров акватории.

Сложности в обследовании возникают из-за неблагоприятной погоды – дождя, тумана, ветра, волн.

"Поэтому каждый выход, как квест. Но за почти год работы с системой мы уже не только изучили ее, но и знаем тонкости. Постоянно общаемся с разработчиками. Однако система показывает себя отлично и результативно, вода не фонит и дает меньшую погрешность, чем на суше", – рассказал командир военного экипажа старший лейтенант Ярослав Дубневич.

В общей сложности система V2MAG может обследовать акватории до 10 метров глубиной.

После сканирования специализированное программное обеспечение создает карту магнитных аномалий, после анализа которой предоставляются координаты потенциальных взрывоопасных предметов.

"Процесс работы сложный, но от того не менее интересный а главное – необходимый. Каждый обследованный метр территории приближает нас к победе! Несокрушимые духом восстановят Украину!" – заявили в Силах обороны полдня.

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