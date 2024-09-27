Киберкорпус ГУР атаковал более 800 серверов по всей России: раскрыты детали операции

С 23 по 26 сентября киберспециалисты ГУР МО атаковали более 800 серверов в разных регионах страны-агрессора России. В результате успешной операции полностью уничтожены документы и данные, хранившиеся на этих серверах.

Видео дня

В частности, пострадали серверы военных, административных и финансовых учреждений, поддерживающих агрессию России против Украины. Об этом изданию OBOZ.UA сообщили источники в военной разведке.

Новая операция ГУР вновь показала российскому населению слабый уровень технического обеспечения в их стране.

"Потеря данных и документации привела к частичной или полной остановке работы потребителей и услуг в различных отраслях, а также обусловит необходимость расхода дополнительных ресурсов на поиск и восстановление данных и в очередной раз продемонстрирует местному населению низкий уровень технического обеспечения в РФ", – сообщает источник.

Сообщается, что все данные на пораженных серверах были удалены без возможности восстановления.

Ранее сообщалось, что хакеры Главного управления разведки Министерства обороны Украины атаковали два банка страны-агрессора РФ: "Россельхозбанк" и "Московский кредитный банк". В результате была нарушена работа их сайтов, не было доступа к услугам интернет-банкинга и не работали соответствующие мобильные приложения.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее под киберудар ГУР попали "Банк Россия", "Тинькофф банк", "Газ банк" и платежная система "СБП". Клиенты во многих регионах страны-агрессора не могли воспользоваться "личным кабинетом" и оплатить услуги онлайн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!