Киберспециалисты ГУР атаковали банковскую систему РФ: какие учреждения попали под удар

Банковская система государства-агрессора России подверглась новой DDOS-атаке. Операцию провели киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA сообщили источники. Онлайн-удар был результативным: работа крупнейших банковских учреждений РФ, обеспечивающих деятельность оккупационных войск, была нарушена.

В частности, под киберудар попали "Банк Россия", "Тинькофф банк", "Газ банк" и платежная система "СБП".

Пользователи во многих регионах страны-террористки жаловались на заблокированную работу онлайн-сервисов финансовых учреждений, невозможность воспользоваться "личным кабинетом", прекращение работы сайтов и мобильных приложений банков. Также клиенты не могли платить онлайн за услуги.

Источники нашего издания заверили: кибератаки на финсектор противника будут продолжаться и набирать обороты.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее киберспециалисты ГУР и хакеры группы BO Team успешно взломали российский федеральный центр "Основание". Он выдает цифровые подписи. В результате операции уничтожены терабайты данных, а хакеры получили базу с 1,5 миллионами электронных подписей россиян.

– В начале сентября под ударом украинских хакеров оказались предприятия, производящие компоненты для радиоэлектроники, запчасти для российского оружия и оборудование для обработки металлов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!