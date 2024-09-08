Специалисты ГУР провели успешную кибератаку в РФ: под ударом оказались предприятия, задействованные в производстве оружия

Киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны Украины 7 сентября совершили атаку на несколько российских компаний. В частности, под ударом оказались предприятия, производящие компоненты для радиоэлектроники, запчасти для российского оружия и оборудование для обработки металлов.

Видео дня

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ГУР МО Украины. Пострадали также ресурсы компаний, вовлеченных в строительство военной инфраструктуры РФ.

Среди атакованных предприятий "СМКомплект ЭК", "КристЭлКом", "КонтурНИИРС", "Чип-проф", "Челябинский завод промышленной модернизации", "Сибинструмент", "Сметка.ру" и другие. Также под атаку попал пропагандистский "Симферопольский форум".

Специалисты ГУР получили доступ к 14 серверам и уничтожили внутреннюю инфраструктуру, стерев системные файлы, базы данных и резервные копии.

Напомним, что ко Дню военной разведки Украины 7 сентября киберспециалисты ГУР провели спецоперацию на территории РФ. На российских вебресурсах они выложили оригинальную поздравительную открытку.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что киберспециалисты ГУР атаковали российскую инфраструктуру. Под ударом оказались "Лукойл", ГИБДД, "Банк России" и органы российских властей. Всего было уничтожено 18 серверов без возможности восстановления, поражена инфраструктура ООО "Антенна", оказывающая услуги значительному количеству органов власти и коммерческим предприятиям, участвующим в обеспечении агрессии России против нашей страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!