KibOrg получили доступ к серверам "АСКОН" — разработчика ПО для российских ракет и танков

Специалисты KibOrg провели операцию по проникновению на серверы российского АО "АСКОН" — одного из ключевых разработчиков инженерного ПО для оборонной промышленности России. На данный момент работа холдинга парализована: системы доступа, видеонаблюдения и резервного копирования не работают, тогда как в нашем распоряжении оказались более 10 ТБ внутренних данных, включая бэкапы почты сотрудников и информацию о клиентах "АСКОН".

В самой компании уверяют, что никаких утечек не было, однако KibOrg имеет доказательства — рассказываем и показываем, что стоит знать о нашей кибероперации и роли АО "АСКОН" в полномасштабной войне России против Украины.

Что произошло?

С разницей в один день в VK-группе "Компания АСКОН" появились два сообщения.

"Уважаемые подписчики, хотим предупредить вас о мошеннической схеме, с которой на днях столкнулись наши заказчики. Злоумышленники рассылают предприятиям электронные письма, имитирующие сообщения от Роскомнадзора, с требованием прекратить использование программного обеспечения АСКОН и предоставить персональные данные сотрудников", — говорилось в публикации от 8 декабря.

"Уважаемые подписчики, вчера мы сообщили вам о рассылке фальшивых писем. Сегодня атака продолжается, злоумышленники распространяют ложную информацию. АСКОН работает в штатном режиме, инфраструктура компании и данные наших заказчиков надежно защищены", — говорилось в публикации от 9 декабря.

Ложная информация, о которой говорится в сообщении, это доказательства проникновения на серверы акционерного общества "АСКОН", которое провели специалисты KibOrg.

В результате операции, которая длилась в течение нескольких месяцев 2025 года, нашей команде удалось получить бэкапы почты всех работников АО "АСКОН", записи видеочатов, а также данные о клиентах компании — крупных игроков на рынке российского вооружения. Под удар также попали системы контроля доступа, видеонаблюдения, хранения и резервного копирования информации, поэтому фактически работа холдинга была парализована.

"АСКОН"? Впервые слышу — кто они?

Российские разработчики инженерного программного обеспечения с 35-летним опытом работы в отрасли. Компания была основана в 1989 году, и сейчас позиционирует себя "системообразующей организацией российской экономики в сфере информационных технологий".

В том же 1989 году "АСКОН" выпустили свой первый и по сей день флагманский продукт "КОМПАС" — интерактивный графический редактор, который в последующие 10 лет модернизировали до 3D-системы моделирования. Компания имеет собственное геометрическое ядро C3D — простыми словами это "мозг" 3D-моделирования, который собственно и строит объекты в редакторе.

Вот подробный перечень продуктов, с которыми АО "АСКОН" вышло на рынок:

"КОМПАС-3D" — система 3D-моделирования;

"ВЕРТИКАЛЬ" — автоматизация технологических процессов;

"ЛОЦМАН:PLM" — управление инженерными данными и жизненным циклом изделия;

"ПОЛИНОМ:MDM" — управление нормативно-справочной информацией;

"Pilot-BIM" и "Pilot-ICE Enterprise" — BIM-системы для строительства и управления проектами;

"Renga" — BIM-система для проектирования;

"ГОЛЬФСТРИМ" — управление производством;

"8D. Управление качеством" — контроль качества продукции;

"C3D Toolkit" — геометрическое ядро для разработчиков;

"Delta Design" — проектирование электронных устройств;

"APM FEM" и "KompasFlow" — анализ прочности и моделирование потоков;

"ADEM CAM" — для ЧПУ-оборудования [автоматизация работы станков и машин через управление с компьютера];

"Технология:ТХ" — документация для промышленных объектов;

"ЛОЦМАН:КБ" — управление проектированием и архивом.

Кроме этого компания активно вовлечена в российскую программу импортозамещения. Продукты "АСКОН", в частности, вытеснили из России программное обеспечение от Autodesk и Siemens.

Согласно внутренней документации компании(KibOrg располагает ею), масштабы "АСКОН" достигают отметки в 1450 сотрудников, а клиентская база в начале 2025 года насчитывала 16 900 корпоративных заказчиков.

А среди этих клиентов, случайно, нет украинских заказчиков?

Были, по крайней мере до 2017 года.

Вместе с первыми крупными заказами в России (например, работа с Ленинградским металлическим заводом) в начале 90-х АО "АСКОН" вышло и на украинский IT-рынок. В архивах на сайте компании можно найти сообщения о работе, в частности, с холдингом Рината Ахметова "Метинвест" и по меньшей мере сотней украинских технических вузов.

Более того — компанию внесли в официальный Реестр производителей и распространителей программного обеспечения Государственного департамента интеллектуальной собственности Министерства образования и науки Украины. Но ситуация кардинально изменилась в 2017 году.

28 апреля 2017 года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Ограничения ввели против 468 юридических и 1228 физических лиц — в эти списки попало не только АО "Аскон", но и его дочернее ООО "АСКОН-КР", которое официально занималось делами головной компании в Украине.

В результате санкций компаниям заблокировали активы и любую коммерческую деятельность, а также запретили, в частности, выводить капитал за пределы Украины и передавать технологии, права на объекты интеллектуальной собственности.15 мая 2017 года решение СНБО вступило в силу после соответствующего указа тогдашнего президента Украины Петра Порошенко.

Украина единственная, кто ввела санкции против компании?

Нет. В 2023 году США включило АО "АСКОН" в SDN-лист [Specially Designated Nationals and Blocked Persons List — буквально "Список специально определенных граждан и лиц, в отношении которых введены ограничения"].

На тот момент компания уже была вовлечена в оборонно-промышленный комплекс России, который в значительных масштабах производил оружие для войны против Украины. Вот перечень конкретных примеров работы АО "АСКОН" в этой сфере:

Все эти предприятия связаны с производством военной техники: от ракет и танков до ядерных и радиолокационных систем. АО "АСКОН" в этом сотрудничестве фокусируется на импортозамещении и обеспечении безопасности данных оборонно-промышленного комплекса.

Кто стоит за деятельностью компании?

Александр Голиков — основатель и председатель совета директоров.

Именно он основал компанию в 1989 году и сейчас руководит ее стратегическим развитием. В своих публичных заявлениях Голиков подчеркивает важность импортозамещения в IT, и еще в 2015 году критиковал поверхностный подход России к замещению иностранного ПО.

Максим Богданов — генеральный директор.

Богданов руководит компанией с 2008 года, фокусируясь на развитии PLM-решений, BIM-технологиях и выходе на глобальный рынок. В 2024 году объявил о создании тяжелого PLM-комплекса на базе собственного ядра.

Анатолий Гуревич — генеральный директор "Аскон-Интеграционные решения".

Гуревич возглавляет интеграторский бизнес с 2013 года и отвечает за региональное расширение (офисы в Иркутске и других городах), поддержку заказчиков и импортозамещение. Подчеркивает стратегию "быть рядом с заказчиком".

Дмитрий Демин — директор дивизиона BIM.

Дёмин руководит развитием BIM-решений (например, Pilot-BIM) и комментирует рынок после ухода западных вендоров. В 2024 году отметил рост продаж BIM-продуктов и переход на отечественное ПО в строительстве.

Игорь Волокитин — директор по продукту КОМПАС-3D.

Волокитин отвечает за разработку флагманского продукта КОМПАС-3D и в 2024 году открыл центр его разработки в Нижнем Новгороде. Подчеркивает командную работу для создания сложных инженерных решений.

