''Киевстар'' вместе с абонентами собрал средства на 38 пикапов для ВСУ

В честь 25-й годовщины первого звонка в сети Киевстар, мобильный оператор совместно с фондом компетентной помощи армии "Вернись живым" реализовали проект #ДоброПереможе. В рамках совместной инициативы Киевстар выделил 25 000 000 гривен, а абоненты оператора собрали еще 13 016 873 гривны на новые автомобили для ВСУ. На собранные средства фонд уже закупил и передал на фронт 38 надежных пикапов для гуманитарных военных нужд.

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"Уже прошел год с начала полномасштабного вторжения, и мы понимаем, что нашим военным как никогда нужна поддержка. Киевстар продолжает системно помогать ВСУ вместе с фондом "Вернись живым", который покупает десятки новых пикапов. Я рад, что мы вдохновляем и наших абонентов приобщаться к благотворительности. Уже более 100 тысяч из них подключили Суперсилу "Помощь ВСУ" и с каждой оплатой счета донатят на армию. Не останавливаемся и вместе двигаемся навстречу победе", - прокомментировал результаты сбора Александр Комаров, CEO Киевстар .

Всем клиентам, кто приобщился к поддержке защитников и защитниц, в благодарность оператор насчитывал бонусные 25 гигабайтов мобильного интернета или 250 минут для звонков на другие сети. В ноябре и декабре абоненты Киевстар получили таким образом 7 млн гигабайтов мобильного интернета и 16 млн минут для звонков безвозмездно.

"Каждый из этих автомобилей спасет не одну жизнь наших защитников. Они необходимы, в частности, для эвакуации раненых. Спасибо каждому, кто присоединился к проекту, и компании Киевстар, конечно, за историю последовательного и плодотворного партнерства. В прошлом году совместно с ней и Океаном Эльзы мы также собрали 15 миллионов гривен на пикапы, которые работают на передовой. И наше сотрудничество продолжается", - комментирует директор Департамента развития и партнерств Фонда Олег Карпенко.

Присоединиться к сбору средств на пикапы клиенты национального мобильного оператора могли благодаря благотворительным SMS непосредственно на сайте фонда или подключив Суперсилу "Помощь ВСУ". Благодаря последней при оплате своего тарифа абоненты подписки переводят до 50 грн его стоимости на нужды ВСУ в фонд "Вернись живым". Подключить Суперсилу "Помощь ВСУ" можно и сейчас во многих тарифах подписки, а узнать, как это сделать, можно по ссылке.

Благотворительный сбор #ДоброПереможе стал еще одной активностью бренда для поддержки защитников, защищающих Украину на передовой и освобождающих временно оккупированные территории страны от российских захватчиков. С начала полномасштабного вторжения Киевстар уже перечислил более 130 млн грн благотворительной помощи на гуманитарные нужды страны, в том числе 45 млн грн предоставлено на гуманитарные нужды военных в фонд компетентной помощи армии "Вернись живым".