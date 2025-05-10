Ким Чен Ын оправдал участие КНДР в войне против Украины, заявив о защите 'братской нации'

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын назвал "оправданным" участие войск КНДР в войне между Россией и Украиной. На стороне агрессора северокорейские солдаты, мол, воевали, чтобы "защитить братскую нацию".

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Также Ким Чен Ын вдруг взялся угрожать применением военной силы Соединенным Штатам Америки в случае, если они "продолжат военные провокации против России". Подробности сообщает Reuters.

Заявления северокорейского диктатора относительно российско-украинской войны и участия Пхеньяна в боевых действиях на стороне агрессора обнародовало государственное медиа Северной Кореи KCNA.

"Наше участие в конфликте было справедливым и относится к суверенным правам нашей Республики. Я считаю всех храбрых солдат, участвовавших в Курской операции, героями и высшими представителями чести нации", – процитировало северокорейское СМИ слова диктатора.

Также Ким принялся угрожать США из-за России. По его словам, Пхеньян без колебаний санкционирует применение военной силы, если Соединенные Штаты будут продолжать "военные провокации против России".

Вплоть до конца апреля, напоминает Reuters, особой гордости "храбрыми солдатами, участвовавшими в Курской операции", Пхеньян не проявлял: отправку войск на территорию РФ там официально признали лишь недавно. Речь идет о по меньшей мере 10 тысячах военных.

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