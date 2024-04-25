"Китай имеет свою цель": экс-посол Украины в США объяснил, для чего Блинкен улетел в Пекин. Видео

Визит государственного секретаря США Энтони Блинкена в Китай, начавшийся 24 апреля, особо не изменит ситуацию в Украине. Однако наше государство хотело бы, чтобы Пекин занял сбалансированную позицию

О целях переговоров Соединенных Штатов Америки и Китайской Народной Республики рассказал дипломат Валерий Чалый, бывший посол Украины в США. Он дал эксклюзивное интервью одному из проектов OBOZ.UA.

На вопрос о том, что может измениться для Украины в связи с поездкой Блинкена в КНР, он ответил: "К сожалению, ничего особенно не изменится. Ожидания наши просты: чтобы Китай занял сбалансированную позицию. Политическая позиция Китая – на пользу России. Это очевидно. Баланса здесь нет, с моей точки зрения... С точки зрения официальной, мы хотим с Китаем вести диалог, мы хотим найти изменения позиции Китая. И, конечно, точно в условиях нарушения устава ООН Китай не должен каким-либо образом помогать агрессору. С чем, собственно, едет госсекретарь".

Чалый обратил внимание на то, что в Пекин также ездил канцлер Германии Олаф Шольц, а в будущем планируется визит главы КНР во Францию.

По его мнению, США и Европа могут сказать Китаю: "Давайте выбирайте... Либо мы торгуем и останавливаем российскую агрессию, переводим мир снова в нормальный, выгодный для нас всех, и Китаю, в том числе, формат (Китай теряет сейчас очень много в торговле). Либо тогда sorry, тогда вы демонстрируете, что вы на той стороне, это плохая ситуация будет".

Дипломат считает, что примерно такой диалог ведется в закрытом режиме. Однако Пекин находит собственные аргументы. К примеру, министр иностранных дел КНР Ван И говорит, что его страна признает Будапештский меморандум и якобы выполняет обязательства, не нападая на Украину ядерным оружием.

Такой подход Пекина Чалый назвал циничным. Позиция Китая фактически ослабляет его реноме в мире, хотя КНР и поставила себе цель победить в соревновании США.

"Но если Китай не будет привлекательным... Условно говоря, если упростить, если туда не захотят эмигрировать люди, не захотят смотреть китайские фильмы, а будут Голливуд смотреть, не захотят учить китайский, а будут английский – то Китай не станет лидером в мире. Никогда. Несмотря на все экономические возможности. Поэтому они этого недооценивают. Они недооценивают реноме и имидж страны..." – высказал мнение украинский дипломат.

В то же время, добавил он, лидер КНР Си Цзиньпин "не захочет быть на месте лузеров, там, где Владимир Путин может оказаться уже в ближайшие месяцы".

Повлиять на позицию Пекина может успех Украины на фронте, реальная, солидарная и мощная поддержка Киева партнерами, а также санкции.

"Если нет, если смены обстоятельств не будет, то и изменения позиции Китая не будет", – заявил Чалый.

По его мнению, партнеров у России не прибавится – "коалиция терроризма и стран, не воспринятых в мире, расширяться не будет".

"А коалиция на стороне Украины – есть шансы, что она может увеличиться. Потому что война российская, она никому совершенно не нужна. Ни Бразилии, ни Южной Африке, ни Индии", – предположил эксперт.

Как писал OBOZ.UA, ранее эксперт-международник Станислав Желиховский обратил внимание на то, что американский государственный секретарь Энтони Блинкен прибыл в Пекин по приглашению именно китайской стороны. Поэтому, кроме "предупреждений" о недопустимости поддержки России, этот визит также может сопровождаться плодотворными переговорами и рядом договоренностей, считает кандидат политических наук.

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