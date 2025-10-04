Китай помогает России с наведением ударов по Украине – СВР

Служба внешней разведки Украины владеет фактами предоставления Китаем стране-агрессору России данных спутниковой разведки для нанесения ракетных ударов по Украине. В частности, зафиксированы факты китайской помощи в нанесении российскими захватчиками ударов по объектам иностранных инвесторов.

Об этом сообщил сотрудник Службы внешней разведки Украины Олег Александров. Он отметил, что такие удары украинцы "видели в течение последних месяцев", но не уточнил, где именно.

"Есть факты высокого уровня взаимодействия России и Китая в проведении спутниковой разведки территории Украины с целью определения и доразведки стратегических объектов для поражения. При этом, как мы видели в течение последних месяцев, эти объекты могут принадлежать иностранным инвесторам", – сказал представитель СВР.

Александров отказался раскрыть больше деталей об объектах на территории Украины, которые были поражены с помощью данных китайской спутниковой разведки.

Что предшествовало

Напомним, что 21 августа в результате ракетной атаки РФ был разрушен американский завод электроники "Флекстроникс" в Мукачево на Закарпатье. От функционирования этого завода зависели тысячи семей, ведь на предприятии работали почти 2600 специалистов.

Американские инвестиции в указанный завод составили около 24,5 миллиона долларов. Только за прошлый год это производство уплатило более 340 миллионов гривен налогов, а за семь месяцев этого года – более 285 миллионов гривен, сообщили в администрации области.

Что еще говорят о сотрудничестве КНР и РФ

В сентябре правительство КНР прекратило действие неофициальных субсидий, которые помогали государственным компаниям импортировать медь и никель из России. Эти льготы обеспечивали конкурентные преимущества российским поставщикам и поддерживали стабильность цепей поставок, рассказали в СВР.

Изменения произошли на фоне сокращения китайского импорта большинства российских сырьевых товаров в январе-июне 2025 года: нефти – на 11 % в годовом измерении, нефтепродуктов – на 28 %, СПГ – на 13 %, древесины и угля – на 10 %.

Как сообщал OBOZ.UA, в китайском порту Циндао, который является одним из крупнейших нефтяных терминалов страны, запретили принимать любые старые танкеры. Считается, что это нанесет существенный удар по теневому флоту России, а значит по способности Кремля финансировать военные действия в Украине.

