Оккупанты нанесли удар по Мукачево: на месте работают спасательные службы

Страна-агрессор Россия во время массированной атаки в ночь на 21 августа нанесла удар по городу Мукачево Закарпатской области. Под поражение попало предприятие.

Об этом сообщил Мукачевский городской совет. Детали вражеского нападения выясняются.

Враг нацеливался на инфраструктуру

По данным ведомства, в результате вражеской атаки ночью произошел удар по территории одного из предприятий города. На месте события работают спасательные службы.

"Просим сохранять спокойствие и не распространять фото и видео с места происшествия для безопасности всех нас. Спасибо за понимание и бдительность", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

Вечером в среду, 20 августа, Россия начала очередную атаку на Украину, запустив десятки дронов-камикадзе и имитаторов. Позже стало известно о взлете вражеских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Также агрессор применил для ударов ракеты "Кинжал" и "Калибр". Сообщалось о взрывах в ряде городов, в частности на западе страны.

Как сообщал OBOZ.UA, весной 2025 года СБУ впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая осуществляла шпионскую деятельность в ущерб нашему государству. Злоумышленники собирали информацию о военной защищенности Закарпатья, искали уязвимые места в наземной и воздушной обороне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!