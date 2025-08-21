Россия массированно атакует Украину 'Шахедами' и подняла в небо бомбардировщики

Вечером в среду, 20 августа, страна-агрессор Россия начала очередную атаку на Украину, запустив десятки дронов-камикадзе и имитаторов. Позже стало известно о взлете вражеских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

О движении беспилотников информируют Воздушные силы ВСУ. Мониторинговые каналы сообщили о взлете двух бортов Ту-95МС с аэродрома "Энгельс" (находятся в пределах Саратовской области) и одного Ту-95мс с аэродрома "Оленья" (курс в направлении пусковых рубежей Каспийского региона).

Что известно об атаке РФ

По состоянию на 00:12 группы БПЛА противника фиксировали в Сумской, Черниговской, на севере, центре и юге Киевской области, в Винницкой, Харьковской, Полтавской, Черкасской и Житомирской областях.

Тревога была объявлена в большинстве областей Украины.

По состоянию на 00:58 над Украиной было почти 100 вражеских БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 августа оккупационные войска РФ обстреляли прифронтовую Константиновку, применив реактивную систему залпового огня "Смерч". Попадания пришлись на жилой сектор и местный рынок. Вследствие атаки есть жертвы среди гражданского населения.

