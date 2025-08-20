Россия ударила 'Смерчем' по Константиновке: трое погибших, четверо раненых. Фото

В среду, 20 августа, оккупационные войска РФ обстреляли прифронтовую Константиновку, применив реактивную систему залпового огня "Смерч". Попадания пришлись на жилой сектор и местный рынок.

В результате атаки есть жертвы среди гражданского населения. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

Детали атаки по Константиновке

"20 августа 2025 года оккупационные войска обстреляли прифронтовую Константиновку. Для поражения населенного пункта враг применил РСЗО "Смерч". Попадания произошли по жилому сектору и местному рынку", - говорится в сообщении.

В результате атаки погибли три человека: две женщины в возрасте 40 и 69 лет и 32-летний мужчина, которые получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Еще четверо гражданских получили минно-взрывные и осколочные травмы; им оказана квалифицированная медицинская помощь.

Обстрел вызвал разрушения частных и многоквартирных домов, автомобилей, торговых заведений и повреждение линии электропередач в городе.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления по ч. 2 ст. 438 УК Украины. Прокуроры принимают все возможные меры для документирования последствий атаки оккупантов на гражданское население и привлечения виновных к ответственности.

Как сообщал OBOZ.UA, в Константиновке Донецкой области российские оккупанты атаковали автомобиль сотрудников городской пожарной команды. Для совершения военного преступления россияне использовали ударный FPV-дрон. В результате атаки двое сотрудников городской пожарной команды получили ранения.

