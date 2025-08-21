В результате российской атаки на Луцк пострадала женщина: появились подробности. Фото

Утром 21 августа российская террористическая армия обстреляла Луцк. В результате вражеской атаки один человек получил травмы.

Обломками стекла была травмирована 48-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Волынской области.

Последствия российского террора

По информации спасателей, раненая женщина в момент атаки находилась в одном из пригородных магазинов. Пострадавшая получила ранения руки, ноги и спины и была госпитализирована. Здание получило незначительные повреждения.

Также в ГСЧС отметили, что потерпевшая является матерью спасателя, который в этот день нес службу в областном центре.

Глава Волынской областной военной администрации Иван Рудницкий заявил, что всего над регионом было зафиксировано 12 вражеских целей. Последствия атаки уточняются, на местах уже работают все соответствующие службы.

Что предшествовало

С вечера 20 августа Россия начала запускать по Украине десятки дронов-камикадзе и имитационных БПЛА. Позже агрессор осуществил пуски ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, а также применил для ударов ракеты "Кинжал" и "Калибр".

Напомним, в ночь на четверг РФ нанесла ракетный удар по городу Мукачево Закарпатской области. Под поражение попало предприятие, на территории которого вспыхнул пожар, пострадали 12 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия массированно атаковала Львов 12 июля, тогда были зафиксированы попадания на улицах Елены Степановны и Митрополита Андрея. Повреждения получили жилые дома, детский сад, два промышленных объекта, корпуса "Львовской политехники" и автомобили.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!