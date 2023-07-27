Китай поставляет РФ технологии для ведения войны против Украины – разведка США

Россия получает от Китая военные технологии и технологии двойного назначения. Они могут быть использованы вооруженными силами в рамках текущего конфликта.

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Об этом говорится в отчете Офиса директора национальной разведки (ODNI), который опубликовал Комитет по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США. Согласно информации американской разведки, несмотря на наложенные международные санкции и контроль над экспортом, эти технологии продолжают поступать в российские руки и применяться в боевых действиях.

"Таможенные данные показывают, что государственные оборонные компании КНР отправляют навигационное оборудование, антирадарные технологии и детали истребителей российским государственным оборонным компаниям, находящимся под санкциями", – говорится в отчете.

Китай стал еще более важным партнером для России после полномасштабного вторжения в Украину, произошедшего в прошлом году. Согласно этим данным, обе страны перешли на использование китайской валюты юань в расчетах за торговлю между собой. Китай также увеличил импорт российских энергоносителей, что способствует укреплению их экономического сотрудничества. Дополнительно, финансовые учреждения обеих стран расширяют использование внутренних платежных систем, что также способствует укреплению их финансовых связей и сотрудничества на международном уровне.

"Разведывательному сообществу не хватает достаточной информации, чтобы оценить, намеренно ли Пекин препятствует проверкам правительства США в Китае того, каково назначение экспортируемых товаров", – также говорится в отчете.

Как писал OBOZREVATEL:

– 3 июля министр обороны Китая Ли Шанфу провел встречу в Пекине с главнокомандующим военно-морским флотом РФ Николаем Евменовым. Китайский генерал-полковник заявил о намерении "продолжать и углублять" военные связи со страной-агрессором Россией.

– Министр финансов США Джанет Йеллен недавно заявила, что 10 часов двусторонних встреч с высокопоставленными чиновниками Китая в последние дни были "прямыми" и "продуктивными". По ее словам, страны "достигли определенного прогресса".

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