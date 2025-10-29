Китай сокращает поставки компонентов для украинских дронов: это ставит под угрозу успех на передовой – СМИ

Китай все больше ограничивает поставки компонентов для украинских беспилотников и затрудняет попытки оборонной промышленности Украины импортировать китайскую электронику через партнеров, в частности страны Балтии и Польшу. Это происходит из-за осознания Пекином риска, что комплектующие в конце концов попадут обратно в Украину.

Такие ограничения имеют целью усложнить производство украинских БПЛА, которые стали ключевым средством в противодействии РФ. Об этом сообщает ntv.de.

По словам военного аналитика из аналитического центра Бундесвера Хендрика Реммеля, дроны, которые поражают объекты в тылу агрессора, оказывают давление "не только в военном плане, но и, прежде всего, социально, экономически и политически"

"Есть признаки того, что стратегия ударов на большие расстояния с использованием высокоточного оружия, особенно беспилотников, постепенно становится успешной", – говорит Реммель.

Производство БПЛА зависит от китайского импорта

Китайские экспортные ограничения наносят серьезный удар по Украине и ставят под угрозу ее успехи на фронте. Большинство ключевых компонентов для дронов, в частности, двигатели, аккумуляторы и контроллеры полета поступают именно из Китая.

По словам соучредителя сети оборонных компаний Iron Юрия Ломиковского, украинский сектор оборонных технологий оценивается в 35–40 миллиардов долларов США, а к его развитию привлечено более 800 компаний. В то же время отрасль производства беспилотников остается в значительной степени зависимой от китайского импорта, поскольку в Украине производят лишь около 40% необходимых компонентов.

"Почему мы закупаем так много из Китая? Потому что Китай может поставлять в больших масштабах – и дешевле, чем что-либо, что мы производим на месте или можем купить у наших западных партнеров", – объяснил Ломиковский.

По его словам, Украина сейчас пытается обеспечить себя необходимыми компонентами для производства беспилотников опосредованно, в частности, через сотрудничество с американскими компаниями, имеющими производственные мощности в Европе. В то же время для создания собственной устойчивой производственной базы, способной конкурировать с китайской по эффективности и себестоимости, стране нужны значительные европейские инвестиции и более тесное сотрудничество с партнерами.

В конце прошлого года появились сообщения, что китайские производители дронов комплектующих начали сокращать продажи в США и Европу. Это стало очередным витком торгового противостояния между Пекином и Вашингтоном, но в то же время, вероятно, имело целью ослабить действие западных санкций, введенных из-за войны в Украине. ЕС и США, в свою очередь, ввели ограничения против китайских компаний, которых подозревают в содействии России в обходе энергетических эмбарго.

Китай играет на две стороны

Несмотря на официальные заявления Китая о "нейтралитете" в войне, в ЕС убеждены, что Пекин продолжает активно поддерживать российский оборонный сектор. Китайские компоненты регулярно обнаруживают в российском вооружении – не только в беспилотниках, но и в других видах вооружения.

Ломиковский отметил, что, вероятно, Пекин будет продолжать продавать оружие обеим воюющим сторонам.

"Китай быстро учится и зарабатывает на этой войне много денег, потому что поставляет обеим странам комплектующие для всего", – сказал он.

Поэтому Ломиковский считает, что ЕС стоит ускорить усилия по увеличению совместного производства беспилотников с Украиной на фоне возможного вторжения России на территорию НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами заявил, что Китай фактически помогает России в войне против Украины. При этом Пекин не поставляет оружие напрямую. Украинский лидер убежден, что Китай не заинтересован в единстве между Соединенными Штатами и Европой, а также не хочет видеть слабую Россию.

