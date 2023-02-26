Китайский 'мирный план' хорош, не хватает только одного пункта, – генерал Романенко

План окончания войны в Украине, представленный Китаем, устраивает Украину на 99%, но в нем недостает одного пункта. В этом документе должно быть предусмотрено полное выведение российских войск с территории нашей страны в кратчайшие сроки.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко."Я думаю, этот план устраивает нас на 99%, но, как всегда, дьявол кроется в деталях", - сказал он.

"После того, как войска противника полностью будут выведены из всех оккупированных территорий в границах 1991 года, мы приступаем к реализации всего остального. Вот и все", – подчеркнул он.

Романенко заявил, что сроки выведения оккупационных войск должны быть сжатыми, иначе враг использует паузу для восстановления сил и подготовки к новому удару.

"У нас есть опыт 2014 года и предыдущих 30 лет, и мы четко понимаем, что эта пауза нужна противнику для укрепления, перегруппировки и восстановления своих сил. Это имело место в 2014-2015 годах. Были заверения наших союзников о том, что "мы все порешаем, все будет хорошо". Как порешали – мы это видели", – заметил он.

Генерал подчеркнул, что цель Украины – восстановление территориальной целостности страны в рамках границ 1991 года и "дальнейшие действия по демилитаризации и денуклеризации России".

"Мы не ставим вопрос о денацификации. В РФ проживает много наций, и если их оставить там как тараканов в банке, они друг другу перегрызут горло, пока выйдут на демократические основы. Но это их внутренний вопрос", – сказал он.

Вместе с тем Романенко заявил, что вывод войск является принципиальным вопросом. "Если Россия не соглашается на вывод войск, мы будем бороться дальше. Никаких полутонов, оттенков серого здесь быть не может".

Полную версию интервью с Игорем Романенко скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, Китай представил "мирный план" по окончанию войны в Украине. Документ содержит 12 пунктов, в том числе прекращение боевых действий и возобновление мирных переговоров. В Пекине призвали стороны быть рациональными и сдержанными.