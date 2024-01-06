'Ключевое – это обеспечение ВСУ вооружением и техникой': Зеленский рассказал о планах на следующую неделю. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что ключевыми планами на следующую неделю станет обеспечение Вооруженных сил Украины вооружением и техникой. Он подчеркнул, что на каждое проявление российского террора будет наш адекватный ответ.

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Такое заявление глава государства сделал во время вечернего видеообращения в субботу, 6 января. Соответствующее видео опубликовал Офис президента.

Президент рассказал, что сегодня было много совещаний.

"Планируем следующую неделю – важные международные события. Готовим новые линии сотрудничества с партнерами, в частности по дронам, по усилению наших возможностей в применении дронов и в противодействии российским дронам, в усилении РЭБ – средств радиоэлектронной борьбы", – сказал он.

Зеленский добавил, что в субботу провел совещание и по гарантиям безопасности, что является одним из ключевых наших приоритетов. Идет соответствующая двусторонняя работа с партнерами, и сегодня определили, какие результаты партнеры должны достичь в ближайшее время.

Также президент провел совещания и с оборонным блоком правительства: речь идет о Минстратегпроме, министре обороны, командах министерств.

"Ключевое – это обеспечение наших воинов вооружением и военной техникой. Устойчивое снабжение, устойчивое производство с четкой тенденцией на увеличение нашего производства и снарядов, и техники – в Украине и вместе с партнерами", – сказал он.

Зеленский подчеркнул: работаем максимально, чтобы в этом году наши Силы обороны и безопасности могли базироваться в значительной части своих действий именно на нашем украинском производстве.

"И чтобы враг это чувствовал - реальную силу украинского оружия. Сейчас уже формируется такое ощущение. Есть и много точных вещей, сделанных именно украинским оружием. И все меньше и меньше спокойных ночей у оккупантов. А должно стать нашей, украинской силы еще в разы больше "И это будет. На каждое проявление российского террора, на каждую попытку России увеличить свое давление на наше государство, на наших людей, на наши позиции будет наш адекватный ответ", – сказал он.

Глава государства также рассказал, что в эти часы в Покровске Донецкой области и Покровском районе продолжается спасательная операция после российского ракетного удара. Ракеты С-300. Привлечены необходимые спасательные силы, техника ГСЧС Украины, которые разбирают завалы. По состоянию на данный момент известно о гибели более десяти человек, и среди них – дети.

"Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких! Удар россиян был просто по обычной жилой застройке, по частным домам. Всем раненым оказывается необходимая помощь. И Россия должна чувствовать – всегда чувствовать, – что ни один из таких ударов без последствий для государства-террориста не пройдет. Мы должны это обеспечить - нашей силой, собственными оборонными и политическими способностями", - сказал он.

Кроме того, Зеленский отметил и наших воинов на передовой – каждого и каждую, кто на боевых постах, на боевых задачах, кто сейчас в бою, а также волонтеров и тренеров.

"И особо отмечу сегодня украинских пограничников, которые вместе со всеми воинами Сил обороны и безопасности сражаются на фронте и защищают наше государство, нашу независимость. И проявили себя чрезвычайно эффективно именно на этих неделях - и перед Новым годом, и сейчас. Краматорский пограничные отряды, спасибо вам, воины, за вашу крепость! Войны бригады "Стальная граница" – Купянское направление. Очень интенсивные бои и очень важные результаты у наших ребят. Солдат Михаил Савченко, младший сержант Богдан Качковский и старший сержант Евгений Гладков. Молодцы! Слава всем, кто бьется! Слава всем, кто прибавляет свою силу к силе нашего государства!" – резюмировал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сумма замороженных российских активов за рубежом составляет около 300 миллиардов долларов. Совершенно справедливо будет использовать эти средства для поддержки Украины.

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