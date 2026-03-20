Ключевой элемент обороноспособности государства: Россия целенаправленно атакует ТЦК на Сумщине и Черниговщине

Войска страны-агрессора РФ наносят целенаправленные удары дронами по территориальным центрам комплектования и социальной поддержки на Сумщине и Черниговщине, пытаясь таким образом сорвать мобилизацию. ТЦК являются целями врага, так как привлечение людей в армию – это ключевой элемент обороноспособности государства.

Об этом 19 марта в телеэфире сообщил спикер оперативного командования "Север" майор Александр Бабич. Он подчеркнул, что Россия пытается создать психологическое давление и посеять панику среди населения через удары по гражданской и военной инфраструктуре.

"Атаки России дронами-камикадзе именно по центрам комплектования и социальной поддержки – не случайность, а являются сознательной тактикой врага, потому что под ударами оказываются не только энергосистема и военная инфраструктура, а прежде всего ключевой элемент обороноспособности государства – система мобилизации", – объяснил Бабич.

Что известно об атаках врага

Спикер рассказал, что на днях оккупанты нанесли удары БПЛА типа Shahed по одному из районных ТЦК на Черниговщине и в городе Сумы. Жертв и пострадавших среди людей, которые находились в помещениях ТЦК и СП, нет.

Вследствие этих атак повреждены здания, а всего за неделю враг совершил 19 ударов по Сумщине и 14 по Черниговщине, из-за чего 24 человека были ранены и один погиб.

"Это террор мирного населения в тылу и прифронтовых городах, и это свидетельствует о слабости и отчаянии оккупанта", – подчеркнул Бабич.

Он отметил, что в случае воздушной тревоги работники ТЦК и СП действуют четко по определенному алгоритму: военнослужащие и военнообязанные оперативно спускаются в укрытия, где для них обустроены рабочие места.

"Руководство оперативного командования "Север" обращает внимание на ответственность командиров и лично военнослужащих по соблюдению мер безопасности", – сказал спикер.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 марта российская армия атаковала Сумы. Вражеский удар пришелся по зданию территориального центра комплектования, есть пострадавшие, среди них – 16-летний парень.

