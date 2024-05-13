КНДР могла передать России около 6700 контейнеров со снарядами: СМИ раскрыли подробности

Начиная с сентября 2023 года Северная Корея могла поставить стране-террористу России около 6700 контейнеров с оружием для ведения войны против Украины. Речь идет преимущественно об артиллерийских боеприпасах и снарядах к реактивным системам залпового огня.

Национальная разведывательная служба Южной Кореи считает, что КНДР передает РФ оружие, произведенное в 1970-х годах. Об этом сообщает Yonhap News Agency.

В южнокорейской разведке заявили, что на поле боя в Украине оказались 122-мм артиллерийские снаряды, изготовленные в КНДР в 1970-х годах. Также в ведомстве добавили, что факт передачи оружия российским оккупантам подтверждают фотографии снарядов, на которых обнаружили буквы, характерные для КНДР. Эксперты заявили, что речь идет о снарядах реактивной системы залпового огня калибра 122 мм.

Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик подсчитал, что Северная Корея отправила в Россию около 6700 контейнеров со времени саммита между их диктаторами в сентябре прошлого года. В оборонном ведомстве отметили, что речь идет о примерно 3 миллионах 152-мм артиллерийских снарядов или 500 тыс. снарядов 122-мм к РСЗО.

Южнокорейская разведка также продолжает отслеживать возможность незаконных поставок деталей ракет в Северную Корею на фоне опасений, что они могут закупать такие детали для разработки нового оружия. Более того, накануне в КНДР заявили, что предоставят своим вооруженным силам новую 240-мм реактивную систему залпового огня.

Напомним, Соединенные Штаты Америки пристально следят за сотрудничеством России с КНДР и Ираном. В первую очередь Вашингтон внимательно отслеживает ситуацию вокруг военного сотрудничества стран с Москвой, поскольку это помогает агрессору на поле боя в Украине.

Ранее сообщалось, что диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын задумал развивать связи со страной-агрессором Россией для того, чтобы оживить экономику своей страны. Заводы начали работать с повышенной мощностью, а министр обороны признал, что экономическая ситуация в КНДР "значительно улучшилась" благодаря российским поставкам продовольствия, сырья и нефтепродуктов.

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