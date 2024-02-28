КНДР отправила России по меньшей мере три миллиона боеприпасов – Южная Корея

Северная Корея с июля 2023 года отправила в Россию около 6700 контейнеров с боеприпасами. Речь идет по меньшей мере о трех миллионах снарядов.

Такое заявление сделал министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сика. Об этом сообщает Sky News.

По словам Шин Вон Сика, поставки могли включать более 3 миллионов 152-мм артиллерийских снарядов или 500 000 122-мм снарядов.

"Возможно, это смесь того и другого, и можно сказать, что было отправлено как минимум несколько миллионов снарядов", – сказал он.

Министр также заявил, что сотни северокорейских военных заводов работают примерно на 30% своей мощности из-за нехватки сырья и электроэнергии.

Однако, по его словам, предприятия, производящие артиллерийские снаряды для России, работают "полным ходом".

Сеул и Вашингтон обвинили Пхеньян и Москву в торговле оружием и осудили Север за поставку оружия в Россию для использования против Украины. Обе страны отрицают это, хотя и пообещали укреплять военное сотрудничество.

Напомним, Северная Корея от поставки оружия в Россию получит значительные средства, которые могут возродить подорванную санкциями экономику КНДР. Ведь бюджет этой маленькой страны в прошлом году составил всего 24,5 миллиарда долларов.

Как сообщал OBOZ.UA:

17 февраля стало известно, что министры иностранных дел стран G7 осудили поставки оружия из КНДР и Ирана в Россию. Они сделали соответствующее совместное заявление.

Недавно СБУ нашла подтверждение, что Россия убивает украинцев ракетами из КНДР. Следствие установило, что российские войска уже выпустили по Украине более 20-ти северокорейских средств поражения.

В то же время, издание CNN обнародовало информацию о том, что ракета из КНДР, выпущенная Россией по Украине, содержала американские и европейские компоненты.

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