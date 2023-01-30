КНДР заинтересована в продаже снарядов России, это может стать для нее 'спасением': в Bloomberg раскрыли детали

Корейская Народно-Демократическая Республика (Северная Корея) заинтересована в сотрудничестве с Россией в вопросе продаже оружия. Даже относительно скромная оружейная сделка поможет поднять безденежную и застойную экономику КНДР.

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Недавно США выдвинули новые обвинения в том, что диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын поставляет оружие и боеприпасы для помощи РФ в войне, в том числе посылает снаряды и ракеты. Об этом говорится в материале Bloomberg.

В администрации американского президента Джо Байдена заявили, что оружие из КНДР не сильно изменит ситуацию на поле боя, однако откроет для изолированной страны новый поток доходов. При этом сама Северная Корея отвергает обвинения США в поставках оружия России.

По информации Банка Кореи в Сеуле, экономика Северной Кореи не смогла вырасти в 2021 году и столкнулась с неопределенными перспективами в прошлом году. Поэтому Ким Чен Ын может попытаться сделать ставку на продажу оружия в РФ.

"Чего у Кима действительно в изобилии, так это оружия, особенно артиллерии 20-го века, которая переживает своего рода возрождение на фронтах Украины. Северная Корея обладает неисчислимыми запасами боеприпасов, которые, по оценкам Международного института стратегических исследований, составляют более 21 600 артиллерийских орудий", – говорится в сообщении Bloomberg.

В свою очередь эксперт по вооружениям Джуст Олиманс считает, что Северная Корея обеими руками ухватилась бы за возможность избавиться от запасов устаревших боеприпасов со значительной наценкой. Более того, КНДР произвела множество моделей буксируемых артиллерийских орудий, совместимых с некоторыми российскими системами.

США не предоставили подробностей о количестве оружия, которое, по их мнению, Северная Корея отправила России. Но администрация Байдена заявила, что, когда она впервые выступила с обвинениями в сентябре 2022 года, Кремль хотел купить миллионы ракет и артиллерийских снарядов.

Также представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что есть доказательства того, что ЧВК "Вагнер", получала поставки из Северной Кореи. Он показал две фотографии, на которых были изображены российские вагоны, направляющиеся в Северную Корею.

Эксперты прогнозируют, что в случае продажи оружия в РФ Северная Корея может получить сотни миллионов долларов. В свою очередь в Госдепартаменте США отказались комментировать какой-либо потенциальный экономический рост, который Северная Корея видит в результате продажи оружия России.

Ранее сообщалось, что венная промышленность Северной Кореи произвела и передала вооружение частной военной компании России "Вагнер" для укрепления позиций в Украине. Основным наименованием стали ракеты и ракетные установки.

Напомним, что в самом Пхеньяне неоднократно отрицали помощь России вооружением на фоне агрессии в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Йо Чжон заявила о поддержке страны-агрессора России. Она отметила, что Северная Корея всегда будет "в одном окопе" с российской армией.

К слову, швейные фабрики КНДР шьют зимнюю форму, нижнее белье и обувь для российских военных, используя российское сырье. К этому процессу привлечены по меньшей мере три фабрики в Пхеньяне плюс несколько фабрик в других регионах страны.

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