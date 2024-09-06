Коалиция морских возможностей и новые пакеты помощи: Умеров подвел итоги 24-го заседания 'Рамштайна'

Министр обороны Украины Рустем Умеров подвел итоги 24-го заседания в формате "Рамштайн". Он рассказал, какую помощь получит наше государство в результате этой встречи.

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Об этом Умеров сообщил вечером в пятницу, 6 сентября. По словам Министра, наши партнеры проявили заинтересованность "инвестировать, финансировать и сотрудничать для усиления украинской оборонной промышленности".

"С рядом стран уже в активной коммуникации по возможностям финансирования нашего, украинского оружия, ракет, дронов. Это открывает новые возможности для совместного развития оборонного потенциала. И что самое важное — усиливает наш фронт. Украинские дальнобойные дроны уже демонстрируют свою эффективность, это отмечают и наши союзники", – отметил глава Минобороны.

Он также перечислил ключевые результаты сегодняшнего заседания Контактной группы:

США объявили о выделении очередного пакета военной помощи Украине на сумму 250 миллионов долларов. В него войдут критически важное вооружение и оборудование, боевые машины M2 Bradley и ракеты HIMARS.

Канада предоставит большую партию двигателей для неуправляемых авиационных ракет и 1300 боеголовок к ним, что значительно усилит наши возможности в воздушных операциях. на поле боя.Кроме того, Канада взяла на себя важную роль в обучении украинских пилотов для полетов на F-16 в рамках программы "FLIT". На 5-летний срок подготовки пилотов технического состава правительство выделит 389 миллионов долларов.

Великобритания передаст Украине 650 легких многоцелевых ракет (LMM) на сумму 162 миллиона фунтов, что значительно укрепит наши возможности в противовоздушной обороне.

Нидерланды предоставят Украине ракеты класса воздух-воздух и вспомогательные материалы для самолетов F-16 на сумму 80 миллионов евро. Эта помощь позволит существенно усилить обороноспособность наших военно-воздушных сил.

Швеция присоединилась к коалиции по разминированию, обязавшись внести 5 миллионов евро в Фонд Коалиции для поддержки усилий по разминированию территорий.

Испания отправит батарею зенитно-ракетного комплекса HAWK, которая включает 6 пусковых установок. Еще один ключевой результат встречи с союзниками - подписание Положения коалиции морских способностей

"В этом году Украина делает особый акцент на "морской обороне". Мы уже отвергли вражеские российские корабли от берегов Крымского полуострова. Вместе с союзниками продолжаем воплощать в себя "Стратегию морской безопасности". Укрепляем позиции на всех фронтах благодаря международной поддержке и героизму наших военных. Вместе приближаем. мир и безопасность в Европе", – подытожил Умеров.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны США Ллойд Остин провели встречу в рамках заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Темами переговоров стали расширение тренировочных миссий для украинских летчиков на истребителях F-16, а также потребности Сил обороны Украины.

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