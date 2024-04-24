Когда Байден подпишет закон о помощи Украине и как быстро начнутся поставки оружия: названы сроки

Президент США Джо Байден подпишет законопроект о военной поддержке Украины на $61 млрд в среду, 24 апреля, как только документ окажется на его столе. Это позволит начать отправлять оружие и оборудование в Украину уже на этой неделе.

После подписания документа Байден намерен обратиться к американскому народу. Об этом говорится в заявлении американского лидера, опубликованном на сайте Белого дома. Байден подчеркнул, что потребность является неотложной:

– для Украины, которая подвергается непрерывным бомбардировкам со стороны России;

– для Израиля, столкнувшегося с беспрецедентными атаками со стороны Ирана;

– для беженцев и пострадавших от конфликтов и стихийных бедствий по всему миру, в частности в Газе, Судане и на Гаити;

– и для партнеров США, стремящихся к безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Глава Белого дома поблагодарил лидера большинства Чака Шумера, лидера республиканцев Митча Макконнелла и всех двухпартийных законодателей в Сенате, проголосовавших за этот законопроект.

"Это критически важное законодательство сделает нашу страну и мир более безопасным, поскольку мы поддерживаем наших друзей, которые защищаются от террористов, таких как ХАМАС и тиранов, таких как Путин", – подчеркнул Байден.

Представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил во время брифинга, что США могут передать Украине помощь в течение нескольких дней после подписания Байденом.

"В общем, я бы сказал, что мы ожидаем, что сможем поставить помощь в течение нескольких дней. У меня нет ничего, чтобы объявить сейчас, в плане того, как будет выглядеть эта помощь. Сначала нам нужен закон", – отметил Райдер.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 23 апреля (ночью 24 апреля по Киеву) Сенат США (верхняя палата Конгресса) поддержал законопроект о предоставлении помощи Украине на сумму около 61 млрд долларов. "За" проголосовали 79 сенаторов, против выступили 18.

– Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Сенат за одобрение закона о военной поддержке Украины. По его словам, дальнобойные возможности Украины, артиллерия и ПВО являются крайне важными инструментами для скорейшего восстановления справедливого мира.

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