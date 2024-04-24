Дальнобойные возможности, артиллерия и ПВО: Зеленский поблагодарил Сенат США за одобрение закона о помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Сенат Конгресса США за одобрение двухпартийного закона о военной поддержке Украины. Дальнобойные возможности Украины, артиллерия и ПВО являются крайне важными инструментами для скорейшего восстановления справедливого мира.

Реакция украинского лидера на голосование Сената появилась в его Telegram. Он отметил решительное лидерство по продвижению документа со стороны лидера большинства Чака Шумера и лидера республиканцев Митча Макконнелла.

"Это голосование укрепляет роль Америки как маяка демократии и лидера свободного мира", – убежден глава Украинского государства.

Новость дополняется.