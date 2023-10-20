Когда Байден запросит 100 млрд долларов для Украины и Израиля: СМИ назвали дату

Президент США Джо Байден 21 октября даст распоряжение Белому дому направить запрос в Конгресс на сумму около 100 миллиардов долларов. Он будет включать в себя оборонную помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также финансирование усилий по усилению безопасности на границе США с Мексикой.

Об этом пишет "Голос Америки". Вместе с тем, неизвестно, будет ли этот запрос успешен.

"Не все на Капитолийском холме поддерживают объединение помощи США для Украины и Израиля. Так, девять сенаторов-республиканцев в общем письме к лидерам в Сенате призвали к тому, чтобы любую дополнительную помощь США Израилю и Украине выносить и голосовать отдельно ", – пишет СМИ.

Авторы письма утверждают, что объединение законодательства в общий пакет помощи может создать политические осложнения и помешать поддержке, необходимой охваченному войной Израилю.

"Мы призываем вас отделить попытки оказания военной помощи Израилю от дополнительных средств Украине или другим вопросам", – цитирует письмо сенаторов, адресованному лидеру большинства в Сенате демократу Чаку Шумеру и лидеру меньшинства республиканцу Митчу Макконнеллу, The Post.

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Кроме того, в письме сенаторы Синтия Ламмис, Джей Ди Вэнс, Джош Хоули, Марша Блэкберн, Майк Браун, Майк Ли, Рик Скотт и Рон Джонсон призвали "отделить попытки предоставления военной помощи Израилю от предоставления дополнительных средств Украине или другим делам".

Между тем, некоторые аналитики соглашаются, что конфликты в Украине и Израиле – это два разных события, которые заслуживают двух разных ответов.

"Израиль является демократическим, историческим партнером США и ключевым союзником на Ближнем Востоке, тогда как Украина все еще лишается коррупции советских времен и не является партнером по НАТО. Кроме того, у Израиля есть состоятельные соседи, но они не собираются помогать израильским военным усилиям, и помощь". вряд ли поступит из любого другого источника, кроме США. Этого нельзя сказать об Украине, чьи состоятельные соседи с ЕС – в частности Германия и Франция – могли бы оказать гораздо больше помощи", – говорится в аналитической статье The Hill.

В случае Израиля, помощь США будет исключительно военной, будет предоставляться с четкими конечными целями – победить террористов, ослабить влияние Ирана в регионе и спасти заложников, в том числе американских граждан.

Однако в случае с Украиной Конгресс утвердил финансирование на 113 миллиардов долларов помощи, большинство из которых – экономическая помощь. Авторы статьи также указывают на то, что администрация Байдена до сих пор не сформулировала четко определенную стратегию относительно того, как завершить войну в Украине.

Кроме того, некоторые конгрессмены ожидают большей четкости относительно планов по Украине.

"В ближайшие дни Сенат будет обязан предпринять решительные действия – оказать максимальную поддержку самообороне Израиля, подготовить Украину к победе, как он ее определяет, и помочь Тайваню сдерживать растущие угрозы", – сказал в своем обращении к Сенату лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл.

При этом неизвестно, как быстро Конгресс сможет принять такой законопроект, ведь законодательная деятельность в Палате представителей находится в тупике более двух недель из-за отсутствия постоянного спикера.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее издание The Telegraph писало, что Байден планирует пригласить у Конгресса самый большой пакет финансовой помощи для Украины. Ожидается, что ее размер будет составлять рекордные $100 млрд.