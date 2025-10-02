'Когда это все закончится?' Дроны атаковали Саратов, россияне запаниковали. Видео

В ночь на 2 октября в Саратове и соседнем Энгельсе прозвучала серия взрывов. Официальной информации о последствиях ночных взрывов пока нет.

Местные жители сообщали о работе системы ПВО, воздушной тревоге и непрерывных звуках детонаций в центральных районах города. Об этом пишут Telegram-каналы.

По словам очевидцев, первые взрывы начались около 2:50 по местному времени и продолжались с разной интенсивностью в течение часа. Над Саратовом и Саратовской областью фиксировали многочисленные пролеты беспилотников. Часть из них, по предварительной информации, проникла на территорию региона со стороны Волгоградской области.

В аэропорту Саратова был введен план "Ковер", который по состоянию на утро еще не отменен. Это означает полное прекращение работы аэропорта и приведение в действие чрезвычайных мер безопасности.

"Когда уже это все закончится?" – писали ночью жители Саратова и области, делясь в соцсетях сообщениями о сиренах и взрывах.

О детонации также сообщали жители Борисоглебска в Воронежской области.

В Министерстве обороны РФ заявили, что за ночь якобы было сбито 85 дронов над различными регионами России и оккупированным Крымом. Над Саратовской областью якобы сбили 10 БПЛА.

Официальной информации о последствиях ночных взрывов пока нет. В соцсетях жители делятся видео и сообщают о панике в городе.

Как писал OBOZ.UA, за неполные два месяца (август и сентябрь 2025 года) Силы обороны поразили 85 ключевых объектов агрессора. 33 – это военные цели: базы, склады, арсеналы, аэродромы, авиация на стоянках. Еще 52 – это объекты военно-промышленного комплекса, сообщал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский 26 сентября.

