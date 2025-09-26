"Совершенствуем систему": Сырский рассказал об успехах DeepStrike и назвал количество пораженных на территории РФ объектов
Благодаря украинским дальнобойным ударам по территории России, за почти два месяца, ВСУ поразили 85 ключевых объектов агрессора. Дроны Deep Strike успешно атаковали военные цели и оборонные предприятия врага в РФ.
Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский во время выступления на встрече с представителями СМИ. По его словам, части Сил беспилотных систем является эффективной программой Украины, которая уже доказала свою результативность.
О чем говорил Сырский
"Только за неполные два месяца поражено 85 важных объектов на территории врага. Из них 33 – военные цели: базы, склады, арсеналы, аэродромы, авиация на стоянках. Еще 52 – это объекты военно-промышленного комплекса: предприятия, изготавливающие оружие, боеприпасы, боевые части, двигатели, ракетное топливо, дроны – все то, что ежедневно используется против нас", – отметил генерал.
Он добавил, что украинская сторона не прекращает совершенствовать структуру DeepStrike, успехи которой высоко оценили наши партнеры.
Удары по военным объектам и НПЗ дали ощутимый эффект. На территории страны-агрессора возник топливный кризис, который затрудняет логистику и снабжение оккупационной армии. К тому же мощности военно-промышленного комплекса противника значительно снизились, и последствия этого можно наблюдать на поле боя.
По словам Сырского, из-за этого российский флот прячется на базе в Новороссийске и выходит в море исключительно на короткое время для ракетных атак, а тактическую авиацию оккупанты оттянули на большие дистанции от линии фронта.
"Поэтому мы продолжаем наращивать и масштабировать подразделения, осуществляющие DeepStrike. Параллельно совершенствуем систему их применения и командную вертикаль для достижения максимальной эффективности", – резюмировал генерал.
Что такое Deep Strike
Deep Strike – это класс ударных дронов, которые способны работать на расстоянии в сотни километров. К категории Deep Strike в Украине относят дальнобойные ударные беспилотники "Лютый" и "Бобер", а также ракетные дроны "Пекло" и "Паляница".
Кроме этого, Силы обороны используют ряд засекреченных средств поражения на большое расстояние. Эти беспилотники активно используются для поражения критически важных объектов на территории Российской Федерации.
Напомним, также Сырский рассказал, что у врага пока нет ни значительного личного состава, ни других средств, чтобы провести результативные наступательные действия на Днепропетровщине. К тому же украинские защитники срывают все планы российских захватчиков на нашей территории.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее Сирский рассказывал, что Силы обороны Украины в течение августа поразили 60 целей в России и вернули контроль над 58 кв. км территории. А украинские беспилотники поразили более 67 тысяч объектов оккупантов.
