УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Ситуация динамичная": Сирский объяснил, достаточно ли у врага сил для наступления на Днепропетровщину

Катя Поплюйко
War
2 минуты
1,3 т.
'Ситуация динамичная': Сирский объяснил, достаточно ли у врага сил для наступления на Днепропетровщину

Российские оккупанты пока не имеют достаточно живой силы и средств, чтобы осуществить большое наступление на Днепропетровщину. Враг пытался прорвать оборону украинских защитников на этом участке и в Запорожье, но успеха не достиг.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский во время выступления на встрече с представителями СМИ. Он подчеркнул, что ВСУ всячески пытаются препятствовать действиям противника.

Захватчики не оставляют попыток продвинуться вглубь региона

По словам генерала, Днепропетровщина это Новопавловское направление – район, где сходятся границы трех областей: Запорожской, Донецкой и Днепропетровской. Там противник пытается продвинуться вглубь, применяя тактику "тысячи порезов".

Его единственная цель – зафиксировать присутствие, установив флаг хотя бы в каком-то здании населенного пункта.

"Ситуация там динамичная. Территории большие, плотности войск недостаточны. И с нашей стороны, и с их стороны. Их (россиян. – Ред.) там больше. Но ведь для того, чтобы провести какое-то решительное наступление, у них не хватает сил и средств", – пояснил Сырский.

Со своей стороны захватчики всячески пытаются найти лазейки в украинской обороне на Днепропетровщине.

"Противник перебрасывал с Сумского направления на Новопавловское подразделения морской пехоты, чтобы прорвать нашу оборону и сделать рывок или в Запорожскую, или в Днепропетровскую область. Но мы активными действиями сорвали попытку наступления врага на Новопавловском направлении. Вся морская пехота россиян сейчас завязла в боях на Добропольском направлении", – отметил главнокомандующий.

"Ситуация динамичная": Сирский объяснил, достаточно ли у врага сил для наступления на Днепропетровщину

Напомним, ранее Сырский сообщал, что украинские подразделения активно продвигаются вперед на Допропольском направлении, освобождая оккупированные территории. За последний период контроль был восстановлен над 1,3 км² территории, а на 2,1 км² Покровского района Донецкой области проведен поиск и ликвидация вражеских сил. А на отдельных участках штурмовые подразделения продвинулись от 200 метров до 2,5 км.

Как писал OBOZ.UA, по словам Сырского, Россия копирует успешные украинские технологии в сфере дронов-перехватчиков и наращивает глубину поражения с помощью БПЛА. Что, в свою очередь, требует усиления подразделений радиоэлектронной борьбы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!