'Ситуация динамичная': Сирский объяснил, достаточно ли у врага сил для наступления на Днепропетровщину

Российские оккупанты пока не имеют достаточно живой силы и средств, чтобы осуществить большое наступление на Днепропетровщину. Враг пытался прорвать оборону украинских защитников на этом участке и в Запорожье, но успеха не достиг.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский во время выступления на встрече с представителями СМИ. Он подчеркнул, что ВСУ всячески пытаются препятствовать действиям противника.

Захватчики не оставляют попыток продвинуться вглубь региона

По словам генерала, Днепропетровщина это Новопавловское направление – район, где сходятся границы трех областей: Запорожской, Донецкой и Днепропетровской. Там противник пытается продвинуться вглубь, применяя тактику "тысячи порезов".

Его единственная цель – зафиксировать присутствие, установив флаг хотя бы в каком-то здании населенного пункта.

"Ситуация там динамичная. Территории большие, плотности войск недостаточны. И с нашей стороны, и с их стороны. Их (россиян. – Ред.) там больше. Но ведь для того, чтобы провести какое-то решительное наступление, у них не хватает сил и средств", – пояснил Сырский.

Со своей стороны захватчики всячески пытаются найти лазейки в украинской обороне на Днепропетровщине.

"Противник перебрасывал с Сумского направления на Новопавловское подразделения морской пехоты, чтобы прорвать нашу оборону и сделать рывок или в Запорожскую, или в Днепропетровскую область. Но мы активными действиями сорвали попытку наступления врага на Новопавловском направлении. Вся морская пехота россиян сейчас завязла в боях на Добропольском направлении", – отметил главнокомандующий.

Напомним, ранее Сырский сообщал, что украинские подразделения активно продвигаются вперед на Допропольском направлении, освобождая оккупированные территории. За последний период контроль был восстановлен над 1,3 км² территории, а на 2,1 км² Покровского района Донецкой области проведен поиск и ликвидация вражеских сил. А на отдельных участках штурмовые подразделения продвинулись от 200 метров до 2,5 км.

