Россия копирует украинские технологии в сфере дронов-перехватчиков и наращивает дальность БПЛА: Сырский назвал главные вызовы для Украины

Россия копирует успешные украинские технологии в сфере дронов-перехватчиков, а также наращивает глубину поражения с помощью БПЛА. Это требует усиления подразделений радиоэлектронной борьбы.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский по итогам ежемесячного совещания по вопросам развития Сил беспилотных систем. По его словам, Украина масштабирует способности РЭБ, и уже есть результат – в августе выросло количество подавленных дронов противника.

Какие успехи в применении дронов имеет Украина

"Украинские дроны нанесли противнику серьезное поражение как на тактическом уровне, так и в глубоком тылу. Речь идет об уничтожении и повреждении объектов логистики и обеспечения, в частности нефтеперерабатывающих заводов, складов боеприпасов, систем противовоздушной обороны, а также – эффективной работе дронов непосредственно на линии фронта", – отметил Сирский.

Главнокомандующий подчеркнул, что Украина столкнулась с прямой технологической гонкой, в которой преимущество будет за теми, кто не просто модернизирует, а опережает. Ключевая задача Украины на сегодня – постоянное совершенствование имеющихся решений и создание новых технологий и тактик применения беспилотных систем.

Сколько целей поражено за август

В августе украинские дроны поразили более 60 тыс. целей. Лидерство остается за дронами-камикадзе и ударными бомберами, на которые приходится наибольшая доля уничтоженной вражеской техники и живой силы.

Сырский добавил, что одним из приоритетных направлений работы является "линия дронов" – Украина расширяет структуры, формирует новые подразделения, осуществляет интенсивную подготовку экипажей. Также усилены удары в оперативную глубину, в частности по технике и личному составу оккупационных войск.

В августе был поражен ряд важных целей врага: НПЗ, объекты военно-промышленного комплекса, производственные мощности, обеспечивающие армию России топливом, дронами и ракетами.

Что предшествовало

Спецназовцы ГУР МО Украины 10 сентября атаковали вражеский корабль проекта MPSV07 в акватории Черного моря. Судно в момент поражения осуществляло радиоэлектронную разведку и патрулировало подходы к бухте Новороссийска, где агрессор "прописал" остатки своего Черноморского флота. Атака была осуществлена с помощью боевого беспилотника украинского производства.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин, вероятно, находился в Сочи, во время атаки дронов на город в ночь на вторник, 9 сентября. Ночью там трижды включались сирены, закрывался аэропорт Сочи.

