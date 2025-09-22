Восстановлен контроль над семью населенными пунктами: Сырский рассказал о ходе контрнаступления на Добропольском направлении

Силы обороны Украины продолжают успешные контрнаступательные операции на Добропольском направлении. По словам командующего Александра Сырского, украинские подразделения активно продвигаются вперед, освобождая оккупированные территории и уничтожая противника.

За последние сутки контроль был восстановлен над 1,3 км² территории, а на 2,1 км² Покровского района Донецкой области проведен поиск и ликвидация вражеских сил. На отдельных участках штурмовые подразделения продвинулись от 200 метров до 2,5 км. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Что известно

"Силы обороны Украины продолжают действия на Добропольском направлении. Наши воины продвигаются вперед. За прошедшие сутки восстановлен контроль над 1,3 км², проведен поиск и уничтожение противника на территории 2,1 км² Покровского района Донецкой области", – отметил главком.

В результате боев уничтожены 43 оккупанта, общие потери врага на этом направлении достигли 65 человек. Также ликвидировано 11 единиц вражеской техники, среди которых 4 артиллерийские системы, 6 БпЛА и 1 мотоцикл.

С начала операции украинские войска освободили 164,5 км² территории, еще 180,8 км² очищено от диверсионно-разведывательных групп врага. Удалось восстановить контроль над семью населенными пунктами и зачистить девять других от ДРГ.

Общие потери российских оккупантов на Добропольском направлении составляют 2696 человек, из них 1492 безвозвратные. Враг также потерял 856 единиц вооружения и техники, среди которых 12 танков, 38 боевых бронированных машин, 175 артсистем, 5 РСЗО, 441 единица автотехники, 58 мотоциклов и квадроциклов, 1 единица специальной техники и 173 БпЛА.

"Борьба продолжается! Слава Украине!" – резюмировал Сырский.

Напомним, украинские военные продолжают уничтожать оккупантов. Силы обороны наносят противнику серьезные потери в живой силе. С начала года обезврежено более 307 тысяч оккупантов. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский добавил, что только за последние семь дней на фронте произошло более 1300 боевых столкновений. Почти треть из них – на Покровском направлении.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что перехват ГУР раскрыл данные об огромных потерях РФ в войне. Оккупант, чей разговор опубликовали разведчики, рассказал о "победной операции", из которой из 25 захватчиков вернулись двое.

