Поражено 60 целей в России и не только: Сырский рассказал, как ВСУ сорвали планы врага в августе и сколько территорий удалось освободить

Силы обороны Украины в течение августа поразили 60 целей в России и вернули контроль над 58 кв. км территории. Вместе с тем украинские беспилотники поразили более 67 тысяч объектов оккупантов.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в Facebook после совещания, проведенного по итогам деятельности ВСУ в августе. В то же время он отметил, что враг в три раза превосходит в личном составе и технике, а на ключевых направлениях сосредоточения может иметь преимущество в четыре-шесть раз.

Успехи ВСУ

Генерал также сообщил, что за последний месяц лета потери оккупантов в живой силе составили 28 790 человек, а с начала года ликвидировано и ранено 297 350 военных РФ.

"Силы обороны Украины имеют успехи. В течение августа был восстановлен контроль над 58 кв. км территории, освобожден ряд населенных пунктов. За этот период нашими средствами Deep Strike поражено 60 целей на территории России... В целом дроны в течение прошлого месяца поразили более 67 тысяч объектов противника", – заявил Сырский.

По его словам, главное внимание было направлено на то, чтобы сдержать противника и нанести ему максимальные потери. Нужно было стабилизировать ситуацию на самых опасных участках: Лиманском, Добропольском, Покровском и Новопавловском направлениях, применяя тактику активной обороны.

Сырский добавил, что в августе враг стремился получить стратегическое преимущество в районе Покровско-Мирноградской агломерации и готовил масштабное наступление на Новопавловском и Запорожском направлениях. Однако, благодаря действиям Сил обороны, российская армия вынуждена была отложить наступление на Запорожье и перебрасывать подразделения морской пехоты в Донецкую область.

Поэтому месяц, который оккупанты рассматривали как шанс для прорывов, в конце концов стал периодом наименьших территориальных достижений противника за последнее время.

"Так, если брать Добропольское направление, где противник создал наступательную группировку, то здесь россияне захватили 13,5 кв. км, но потеряли они 25,5 кв. км. На Покровском направлении их добыча – 5 кв. км, тогда как наши войска восстановили контроль над 26 кв. км. Силы обороны не допустили потерь территорий на Гуляйпольском и Приднепровском направлениях, а на Северо-Слобожанском, кроме того, отбили 4 кв. км", – подчеркнул главнокомандующий.

Вместе с тем Сырский определил конкретные задачи на следующий период.

"Впереди у нас еще много работы, но мы защищаем свою землю, и курс мы держим правильный: на истощение противника, на его уничтожение, на необходимые Украине результаты", – резюмировал он.

Напомним, 24 августа Вооруженные силы Украины взяли под контроль село Новомихайловка (Донецкая область). Наши военные постепенно возвращают оккупированные территории.

В тот же день также стало известно о том, что украинские воины провели успешные контрнаступательные действия в Донецкой области. Они освободили еще три населенных пункта, которые ранее удалось захватить врагу. Под контроль Украины вернулись н.п. Михайловка, Зеленый Гай и Владимировка.

Как писал OBOZ.UA, 1 сентября украинские военные освободили поселок Новоэкономичное Донецкой области. Над населенным пунктом был установлен украинский флаг 31 августа.

