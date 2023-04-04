Британский Королевский институт оборонных исследований выпустил отчет под названием: "Предварительные выводы из российских неконвенциональных операций в ходе российско-украинской войны, за февраль 2022 – февраль 2023 гг". И он оказался весьма любопытным, вот некоторые из выводов:

Видео дня

– Приказ готовиться к вторжению в Украину ФСБ России получила (судя по внезапному расширению штата сотрудников) еще в июле 2021 года.

– Российская стратегия основывалась на создании в Украине огромной агентурной сети – ее Россия готовила десятилетиями. К настоящему моменту Киев уже разоблачил часть этой сети.

– Спецслужбы РФ завербовали многих влиятельных украинцев, которые в дальнейшем самостоятельно создавали сети агентов под своим руководством. Это типичная стратегия, описанная еще в советских учебниках.

– Одним из крупных агентов РФ был экс-нардеп Андрей Деркач, который в 2006-2007 годах являлся главой "Энергоатома" и сделал украинскую ядерную отрасль зависимой от России.

– Сам Деркач выстраивал собственную агентурную сеть, в которую в числе прочих входил генерал СБУ Олег Кулинич, задержанный летом 2022 года.

– По замыслу РФ, Кулинич при помощи бывшего полковника полиции Юрия Голубана должен был спровоцировать масштабные протесты вроде Евромайдана, внутрь которых Россия хотела запустить своих провокаторов, а те – устроили бы столкновения с полицией. Для российской аудитории это выглядело бы как "ультраправый переворот" и должно было оправдать вторжение. Однако январе 2022 года украинские силовики сорвали этот план, задержав Голубана.

– Кроме того, Россия создавала почву и для пророссийских протестов. Этим направлением занималась партия "ОПЗЖ", один из ее лидеров – Виктор Медведчук, а также тогдашние нардепы Илья Кива и Виктор Черный, которые специально под это подготовили силовое крыло организации, в которое входили люди из движения "Патриоты за жизнь".

– Важнейшей идеологической группой российских агентов была "Украинская православная церковь Московского патриархата". Россия вербовала и руководила ее священниками, а после большого вторжения использовала помещения УПЦ МП как базы для российской техники и военных.

– Осознавая неготовность РФ, российская разведка рекомендовала отложить вторжение до лета 2022 года, но Кремль все равно начал его.

– Ввод такого количества техники в Украину в Кремле рассматривали лишь как демонстрацию военной мощи. Москва не готовилась к длительным полноценным боевым действиям, а рассчитывала повторить успех аннексии Крыма. Стратегия русских почти полностью базировалась на том, что украинские военные и общество не будут оказывать сопротивления.

– Российская агентура внутри Украины оказалась неподготовленной и непригодной к полномасштабной войне, например, к тому, чтобы совершать диверсии в тылу.

– Россия пыталась парализовать высшее украинское военное командование за счет саботажа в руководстве низших подразделений: значительное количество российских агентов в средних звеньях – просто пропало со связи и перестало появляться на рабочих местах.

– Важнейшую роль в российских планах оккупации играл захват ядерной инфраструктуры Украины, в частности – украинских атомных электростанций.