'Когда Москва стала территорией СВО?' Блогер потроллил россиян из-за 'бавовны' и безразличия властей. Видео

Несмотря на все попытки пропагандистов и власти успокоить своих граждан, что начатая Россией война против Украины идет по плану, пропаганда уже трещит по швам. Когда военные действия затронули и территорию РФ, у россиян началась паника.

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Так, обычные жители РФ начали удивляться, насколько сильно изменилась риторика их властей с начала войны и по состоянию на сей день. В сети TikTok рассказал о проблемах на территории России и взрывов в Москве одесский блогер, который ранее жил в Москве, однако сбежал за границу.

"В какой момент Москва стала территорией так называемой СВО?" – заявил блогер.

Также он возмущается, что теперь граждане РФ даже в Москве не чувствуют себя в безопасности из-за постоянных атак дронов.

"Единственная причина, почему Москва сейчас не выглядит как Шебекино, город в Белгородской области, который уже скоро будет как Мариуполь, это просто потому, что она далеко находится, и все. Это единственное преимущество, которое гарантирует Москве безопасность", – отметил он.

Ранее добровольцы показали кадры "бавовны" в Шебекино и рассказали о продвижении в РФ. Они намекнули, что в результате взрыва российские войска имеют потери.

Напомним, что в Белгородской области россияне пожаловались на мощные взрывы. Граждане государства-агрессора паниковали и публиковали в сети видео "хлопка", а губернатор области Вячеслав Гладков заявил о "работе ПВО".

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