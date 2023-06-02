"Когда Москва стала территорией СВО?" Блогер потроллил россиян из-за "бавовны" и безразличия властей. Видео
Несмотря на все попытки пропагандистов и власти успокоить своих граждан, что начатая Россией война против Украины идет по плану, пропаганда уже трещит по швам. Когда военные действия затронули и территорию РФ, у россиян началась паника.
Так, обычные жители РФ начали удивляться, насколько сильно изменилась риторика их властей с начала войны и по состоянию на сей день. В сети TikTok рассказал о проблемах на территории России и взрывов в Москве одесский блогер, который ранее жил в Москве, однако сбежал за границу.
"В какой момент Москва стала территорией так называемой СВО?" – заявил блогер.
Также он возмущается, что теперь граждане РФ даже в Москве не чувствуют себя в безопасности из-за постоянных атак дронов.
"Единственная причина, почему Москва сейчас не выглядит как Шебекино, город в Белгородской области, который уже скоро будет как Мариуполь, это просто потому, что она далеко находится, и все. Это единственное преимущество, которое гарантирует Москве безопасность", – отметил он.
Ранее добровольцы показали кадры "бавовны" в Шебекино и рассказали о продвижении в РФ. Они намекнули, что в результате взрыва российские войска имеют потери.
Напомним, что в Белгородской области россияне пожаловались на мощные взрывы. Граждане государства-агрессора паниковали и публиковали в сети видео "хлопка", а губернатор области Вячеслав Гладков заявил о "работе ПВО".
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