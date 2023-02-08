Блог | Александр Коваленко: Когда начнётся наступление оккупантов

Новое наступление РОВ кто-то называет начавшимся, что невозможно оспорить, ведь предварительная фаза и вправду запущена, кто-то ожидает его пик на определённые даты, например, 24 февраля, с учётом фиксации оккупантов на знаковые дни, а кто-то ожидал в минувшие выходные, поверив ИПСО.

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В действительности же следует понимать, что любое наступление не начинается на ровном месте, а происходит комплексно, будучи сопровождаемым, информационно и не только. И под “не только" подразумевается ряд тактического и даже стратегического значения факторов и элементов воздействия.

Если говорить об информационной составляющей, то она уже развивается полным ходом. В информационное пространство вбрасываются фейки о “колоссальных" потерях ВСУ, манипулируют информацией о продвижении РОВ, регулярно сообщая о захвате населённых пунктов, которые не захвачены и так далее.

Если говорить о предварительной фазе наступления РОВ, то её активная составляющая сейчас более заметна на донецком плацдарме, хотя и не достигает апогея. Не достигает, поскольку общая активность наступит после определённого "сигнала", которым может быть, например, очередной массированный ракетный удар по Украине. Ну, или то, что сумбурно можно будет назвать “массированным"…

Сейчас у РОВ проходит накопительный этап формирования БК, который будет использован в ходе следующего ракетного удара. Полноценное формирование может быть завершено к 10 февраля. Общая мощность не унифицированного боекомплекта может составлять от 40 до 60 ракет. Но скорее в пределах 40, чем 60 +/-%.

Ракетный удар выводит из строя минимум на 48 часов энергосистему, что значительно снижает информирование населения. В этот период наиболее эффективно реализовывать ИПСО, особенно через площадки двойного значения. Страна находится в ситуативном блекауте, информация своевременно не поступает и это раздолье для манипуляций.

Именно благодаря этому фактору, старт наступления может совпасть с очередным ракетным ударом. Вопрос, с каким именно ударом. Ведь при, ожидаемом ударе 10 февраля +/- N-дней, следующий боекомплект для удара может быть сформирован к 24 февраля.

Конечно, кто-то может сказать, что это анонсированное “эпическое" наступление, так может откладываться на каждые 2 недели, от ракетного удара до ракетного удара, растягиваясь на долгие месяцы. Но, на самом деле – нет. А всё потому, что на наступление РОВ идут не потому, что “могут" и на “могут" следует делать акцент, а от безвыходности ситуации.

В ближайшие 2-3 месяца в Украине будут сформированы и полностью укомплектованы полноценные штурмовые БТГр, состоящие исключительно из техники западного образца. Начиная от танков и заканчивая артиллерией. Этим БТГр в наступлении РОВ не смогут ничего противопоставить в обороне, не говоря уже о перспективах наступления.

Таким образом, РОВ сейчас будут идти в наступление от безвыходности и истеричных настроений в руководстве самой россии. Они просто обязаны перейти в наступление до того, как ВСУ сформируют нового образца БТГр. А это окно возможностей февраля-начала марта, то есть - от ракетного удара до ракетного удара в этом промежутке.