'Когда тебя вытаскивает из-под обстрела собственный ребенок – не чувствуешь боли': пограничник рассказал о своем пути на войне и потере сына. Видео

Пограничник из Мариуполя Владимир продолжает службу, несмотря на потерю сына и многочисленные ранения. Мужчина прошел самые горячие точки – Волноваху, Сладкое, Курахово – и говорит, что не имеет права сложить руки.

Его историю рассказали в Государственной пограничной службе Украины. Полномасштабное вторжение Владимир встретил вблизи Новотроицкого, где воевал рядом с сыном.

Во время боев под Волновахой получил первое ранение — две пули.

"Когда тебя вытаскивает из-под обстрела собственный ребенок – ты не чувствуешь боли, только молишься, чтобы он остался жив", – вспоминает Владимир.

Впоследствии получил второе ранение, а уже в госпитале узнал о гибели сына.

Несмотря на боль утраты, военный не оставил службу. Владимир прошел Сладкое, Курахово, Волноваху.

В марте 2025 года он получил тяжелое ранение – вражеский дрон попал в их машину.

"Господь отвел. Значит, еще не все сделал, что должен был сделать", – говорит пограничник.

Сейчас Владимир служит в тылу. Увольняться не планирует, потому что уверен: война держится не только на тех, кто на передовой, но и на тех, кто координирует, обеспечивает и поддерживает защитников.

"Пока дышу – буду служить", – говорит Владимир.

