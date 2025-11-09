Украинский защитник перенес ампутацию ног, 25 операций и снялся в фильме: история настоящего героя

Он перенес ампутацию обеих ног, 25 операций и, вместо того чтобы остановиться, стал героем фильма о собственной жизни. История нацгвардейца Дмитрия Колесника – это пример того, что даже после тяжелых испытаний можно остаться человеком, который вдохновляет.

История Героя Дмитрия Колесника

Дмитрий родился в Кривом Роге. С детства жил спортом: играл за "Кривбасс", пробовал силы в "Динамо" (Киев). Затем – обучение в летном училище при КПИ, работа, служба.

Когда началось полномасштабное вторжение, он не колебался – пошел в Нацгвардию.

"Хотел делать больше, чем просто стоять на блокпосту. Хотел защищать тех, кто не может держать оружие", – признался защитник.

На фронте у Дмитрия был боевой кот Шкипер, которого все называли талисманом подразделения. В мирной жизни он обожает собак – своих хаски Майю и немца Джека.

В апреле 2024 года Дмитрий, военнослужащий Нацгвардии, выполнял боевую задачу вместе с побратимами. Внезапный взрыв – и жизнь разделилась на "до" и "после".

Тяжелое ранение, ампутация обеих ног, 25 операций за месяц. Морфий не помогал, боль казалась бесконечной. Но вместо того, чтобы сломаться, Дмитрий искал силы в творчестве – лепил, рисовал, плел резинки.

"Это была моя терапия. Я не мог ходить, но мог творить — а значит, жил", — вспоминает он.

Сразу после ранения телеканал ICTV2 совместно с американским продакшеном начали снимать фильм "Стальной". Это не просто документальная история — это исповедь.

В фильме есть все: момент взрыва, первые часы после трагедии, боль, борьба, поддержка собратьев и родных, а главное — путь к новой жизни.

"Я хотел показать, что даже после самого тяжелого можно стоять. Мы просто теперь немного более стальные", — говорит Дмитрий.

Премьера ленты ожидается уже в ноябре.

Дмитрий говорит, что сегодня научился видеть красоту даже в мелочах. Любит вспоминать звездное небо, под которым мечтал в детстве.

Он потерял ноги, но не потерял силу духа. Дмитрий Колесник — не просто ветеран. Он — символ несокрушимости, пример для тех, кто проходит свой путь боли, и доказательство, что настоящая сталь куется в сердце.

