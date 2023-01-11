"Когда у твоего собратья в окопах кончился сахар": сеть тронуло видео необычной доставки с помощью дрона
В сети появились трогательные кадры, на которых видно, как украинские военные помогают и поддерживают друг друга. На видео можно увидеть, как солдату доставили сахар в окоп.
Примечательно, что "посылка" была доставлена необычным способом – при помощи дрона. Ролик обнародовал Telegram-канал "Третя Сила" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
На видео можно заметить, как к окопам подлетел боевой беспилотник, к которому прикреплен сахар. Солдат, управляющий дроном, заметил своего побратима и сбросил ему "посылку".
"Когда твой собрат далеко и у него закончился сахар для кофе... на помощь приходит дрон", – комментирует источник.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные не теряют человечность и всегда остаются людьми, чем коренным образом отличаются от российских захватчиков. Воин ВСУ прямо на передовой принял роды у кошки, которая пришла к нему в окоп. Делать это ему пришлось прямо под обстрелом.
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