''Когда у твоего собратья в окопах кончился сахар'': сеть тронуло видео необычной доставки с помощью дрона

В сети появились трогательные кадры, на которых видно, как украинские военные помогают и поддерживают друг друга. На видео можно увидеть, как солдату доставили сахар в окоп.

Видео дня

Примечательно, что "посылка" была доставлена необычным способом – при помощи дрона. Ролик обнародовал Telegram-канал "Третя Сила" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На видео можно заметить, как к окопам подлетел боевой беспилотник, к которому прикреплен сахар. Солдат, управляющий дроном, заметил своего побратима и сбросил ему "посылку".

"Когда твой собрат далеко и у него закончился сахар для кофе... на помощь приходит дрон", – комментирует источник.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные не теряют человечность и всегда остаются людьми, чем коренным образом отличаются от российских захватчиков. Воин ВСУ прямо на передовой принял роды у кошки, которая пришла к нему в окоп. Делать это ему пришлось прямо под обстрелом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!